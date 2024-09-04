Тукманов — о результатах «Торпедо» в первой лиге: «Приятный сюрприз, что команда идет высоко»

Бывший президент московского «Торпедо» Александр Тукманов поделился мнением о выступлении черно-белых в Мелбет-Первой лиге.

«Это приятный сюрприз, что «Торпедо» идет высоко и единственной командой без поражений в лиге. Надеюсь, они сохранят в себе такой настрой. Но в игре есть, в чем прибавлять и тренеру, и футболистам. Место в таблице вселяет оптимизм, все-таки оно достаточно высокое. Могу только порадоваться за команду. Перед сезоном я говорил, что «Торпедо» будет 5-6? Думаю, где-то 3-5 они будут. Но я хочу и надеюсь, что «Торпедо» выйдет в РПЛ. Соперники в первой лиге тоже разные. В последнем матче против «Торпедо» играла совсем слабая «Уфа», которая по уровню — команда второй лиги», — цитирует Тукманова Legalbet.

«Торпедо» набрало 16 очков за 8 туров и на данный момент располагается на третьем месте в турнирной таблице ФНЛ.