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Тукманов — о результатах «Торпедо» в первой лиге: «Приятный сюрприз, что команда идет высоко»

Алина Савинова
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Бывший президент московского «Торпедо» Александр Тукманов поделился мнением о выступлении черно-белых в Мелбет-Первой лиге.

«Это приятный сюрприз, что «Торпедо» идет высоко и единственной командой без поражений в лиге. Надеюсь, они сохранят в себе такой настрой. Но в игре есть, в чем прибавлять и тренеру, и футболистам. Место в таблице вселяет оптимизм, все-таки оно достаточно высокое. Могу только порадоваться за команду. Перед сезоном я говорил, что «Торпедо» будет 5-6? Думаю, где-то 3-5 они будут. Но я хочу и надеюсь, что «Торпедо» выйдет в РПЛ. Соперники в первой лиге тоже разные. В последнем матче против «Торпедо» играла совсем слабая «Уфа», которая по уровню — команда второй лиги», — цитирует Тукманова Legalbet.

«Торпедо» набрало 16 очков за 8 туров и на данный момент располагается на третьем месте в турнирной таблице ФНЛ.

Источник: Legalbet
Футбол
Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
Александр Тукманов
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«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 8 5 3 0 7-2 18
2
 Урал 8 5 2 1 14-6 17
3
 Торпедо 8 4 4 0 12-5 16
4
 Чайка 8 3 4 1 12-7 13
5
 Сочи 8 4 1 3 13-10 13
6
 Балтика 8 3 4 1 8-6 13
7
 Ротор 8 3 3 2 7-5 12
8
 Нефтехимик 8 3 3 2 9-9 12
9
 Родина 8 2 5 1 8-7 11
10
 Сокол 8 2 5 1 6-5 11
11
 Енисей 8 3 0 5 6-9 9
12
 КАМАЗ 8 2 2 4 6-6 8
13
 Алания 8 2 2 4 5-6 8
14
 Черноморец 8 2 2 4 10-13 8
15
 Уфа 8 1 3 4 8-12 6
16
 Шинник 8 1 3 4 2-7 6
17
 Тюмень 8 1 2 5 5-12 5
18
 СКА-Хаб. 8 1 2 5 4-15 5
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7.09 00:00
КАМАЗ – Черноморец
 - : -
7.09 00:00
Шинник – Уфа
 - : -
7.09 11:30
Урал – Ротор
 - : -
7.09 17:00
Алания – Сочи
 - : -
8.09 00:00
Нефтехимик – Енисей
 - : -
9.09 00:00
Родина – Сокол
 - : -
9.09 19:00
Торпедо – Арсенал
 - : -
9.09 20:15
Балтика – Тюмень
 - : -
10.09 16:00
СКА-Хаб. – Чайка
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 4
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