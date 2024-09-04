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Кусяпов не поедет в сборную Казахстана из-за травмы

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «КАМАЗа» Талгат Кусяпов получил травму крестообразных связок и не поедет в расположение сборной Казахстана.

«В воскресенье травмировался на игре. Насколько все серьезно — еще неизвестно. Какого характера травма? Кресты и так далее. К сожалению, поездку в сборную Казахстана придется пока отложить», — цитирует Legalbet.kz Кусяпова.

1 сентября Кусяпов получил повреждение в первом тайме матча Мелбет-Первой лиги против «Нефтехимика» (0:0).

Источник: Legalbet
Футбол
Сборная Казахстана по футболу
ФК КАМАЗ
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