Кусяпов не поедет в сборную Казахстана из-за травмы

Защитник «КАМАЗа» Талгат Кусяпов получил травму крестообразных связок и не поедет в расположение сборной Казахстана.

«В воскресенье травмировался на игре. Насколько все серьезно — еще неизвестно. Какого характера травма? Кресты и так далее. К сожалению, поездку в сборную Казахстана придется пока отложить», — цитирует Legalbet.kz Кусяпова.

1 сентября Кусяпов получил повреждение в первом тайме матча Мелбет-Первой лиги против «Нефтехимика» (0:0).