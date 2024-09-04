Газзаев покинул пост главного тренера «Родины»

«Родина» сообщила, что Владимир Газзаев принял решение покинуть пост главного тренера московской команды.

«Родина» в лице руководства клуба и коллектива команды благодарит Владимира Валерьевича за работу, за неимоверную самоотдачу и его преданность интересам дела. Желаем новых профессиональных вызовов и огромных успехов в любимом деле! Будем оставаться на связи!» — говорится в заявлении клуба.

Газзаев возглавил «Родину» в июне этого года. Под его руководством команда провела 8 матчей, дважды одержав победу, потерпев одно поражение и пять раз сыграв вничью.