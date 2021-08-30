Точилин — о «Кубани»: «Команды нет на сегодняшний момент»
10:30
Главный тренер «Кубани» Александр Точилин после поражения от хабаровского СКА (0:1) высказался о результатах команды.
«Можно было бы говорить о каком-то взаимодействии, если бы была команда. На сегодняшний момент ее просто нет. Сейчас приедем в Краснодар, будем думать, как из этой ситуации выходить», — передает слова Точилина официальный сайт СКА.
После восьми туров ФНЛ «Кубань» с 4 очками занимает 18-е место.
Дополнительная информация:
https://fcska.ru/media/news/sergey-yuran-arbitr-otsudil-velikolepno-/
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