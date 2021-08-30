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«Кубань» играла в Хабаровске без молодого футболиста. Случай для разбирательства КДК, и гостям присудят поражение 0:3?

18:13
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В матче 8-го тура первенства России (Олимп-ФНЛ) «СКА-Хабаровск» — «Кубань» (1:0) в составе гостей не было молодых футболистов не старше 2000 года рождения. Хотя регламент турнира обязывает клубы обеспечить участие (нахождение на футбольном поле с фактического начала матча и на протяжении всего матча) не менее одного такого игрока.

Получается, что «Кубань» нарушила регламент, КДК накажет ее и присудит поражение со счетом 0:3? Нет, дело в том, что пункт 10.18 этого документа предусматривает исключение из правил. Оно допускается, если в любую из сборных России по футболу вызваны не менее двух молодых игроков клуба.

Именно в такой ситуации оказалась «Кубань», из которой в российскую молодежку на отборочные матчи Евро-2023 с Испанией и Мальтой приглашены защитник Никита Кармаев и нападающий Кирилл Климов.

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Александр Бобров все материалы автора

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