«Алания» разгромила «Текстильщик»
«Алания» разгромила «Текстильщик» со счетом 4:0 в матче 8-го тура чемпионата Олимп ФНЛ.
ФНЛ
8-й тур
«Алания» (Владикавказ) — «Текстильщик» (Иваново) — 4:0 (2:0)
Голы: И.Машуков, 6 (1:0). Стеклов, 20 — в свои ворота (2:0). Татаев, 71 (3:0). Гурциев, 90+5 (4:0).
«Алания» (Владикавказ): Томаев, Багаев (Шавлохов, 46), Татаев (Кочиев, 75), Бутаев, Хабалов, Хугаев, Магомедов, Цараев, И.Машуков (Хосонов, 73), Гиоргобиани (Дав.Кобесов, 68), Эльдарушев (Гурциев, 68).
«Текстильщик» (Иваново): Смирнов, Хрипков, Обивалин, Косицин (Макушкин, 24), Губочкин (Рудаков, 46. Бачинский, 64), Стеклов, Горюшкин, Х.Машуков, Шведюк, Пруцев (Мосейчук, 46), Сергеев (Гогричиани, 64).
Предупреждения: Губочкин, 29. Бутаев, 45. Сергеев, 62. Горюшкин, 87. Цараев, 90+2. Гурциев, 90+6.
Судья: Фисенко (Владивосток).
29 августа. Грозный. Стадион им. Билимханова.
«Велес» (Москва) — «Акрон» (Тольятти) — 1:1 (0:1)
Голы: Базелюк, 11 (0:1). Д.Тарасов, 64 (1:1).
«Велес» (Москва): Граб, Макеев, Майга, Бацуев, Кертанов (Д.Тарасов, 63), Абдуллахи (Стаменкович, 55), Галоян, Кабахидзе (Вульфов, 63), Осипов (Кахидзе, 72), Смит (Ежков, 72), Лопатин.
«Акрон» (Тольятти): Волков, Сагуткин, Зуев, Рогач, Савичев, Бабаев (Нестеров, 81), Палиенко (Чудин, 80), Азаров (Потапов, 60), Марухин (Босов, 46), Килин, Базелюк (Гираев, 60).
Предупреждения: Азаров, 38. Сагуткин, 55. Рогач, 63. Савичев, 71. Вульфов, 72. Ежков, 90+1.
Удаления: Сагуткин, 67. Рогач, 79.
Судья: Жабченко (Краснодар).
29 августа. Домодедово. Стадион «Авангард».
«Балтика» (Калининград) — «Краснодар-2» (Краснодар) — 2:1 (2:0)
Голы: Альшин, 16 (1:0). Макарчук, 36 (2:0). Кривцов, 56 (2:1).
«Балтика» (Калининград): Латышонок, Мещанинов, Остоич, Д.С.Сергеев, Макарчук, Джамилов (Попов, 18), Кузьмин (Лазарев, 60), Альшин, Казаев, Кленкин (Кашчелан, 60), Муртазаев (Дибиргаджиев, 60).
«Краснодар-2» (Краснодар): Ещенко, Бородин, Исаенко, Литвинов, Корнюшин (Волков, 46), Манелов (Иванов, 78), Стрельник (Н.В.Сергеев, 46), Кривцов, Рейхмен, Апеков (Олусегун, 39), Кутовой (Берснев, 77).
Предупреждения: Бородин, 34. Кашчелан, 63. Макарчук, 67. Альшин, 82. Литвинов, 90+1.
Судья: Анопа (Благовещенск).
29 августа. Калининград. Стадион «Калининград».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2021-2022/
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