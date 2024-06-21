«Сочи» арендовал полузащитника «Балтики» Лазарева

Полузащитник «Балтики» Владислав Лазарев на правах аренды перешел в «Сочи».

У сочинцев будет право приоритетного выкупа футболиста по истечении срока арендного соглашения.

22-летний хавбек является воспитанником «Балтики». Он провел за калининградцев 75 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Лазарева в 500 тысяч евро.

В минувшем сезоне «Сочи» и «Балтика» вылетели из РПЛ в первую лигу.