«Торпедо» объявило об уходе Гонгадзе

Нападающий «Торпедо» Георгий Гонгадзе покинул команду, сообщает пресс-служба московского клуба.

Контракт с 28-летним футболистом расторгнут по соглашению сторон. Договор был рассчитан до конца сезона-2024/25.

Гонгадзе выступал за «Торпедо» с лета прошлого года. Он провел за команду 28 матчей в первой лиге и забил четыре гола.