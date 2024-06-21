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Сегодня, 16:18

«Балтика» объявила об уходе Остойича

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Балтики» Иван Остойич покинул команду, сообщает пресс-служба калининградцев.

Контракт с футболистом расторгли по соглашению сторон.

«Иван, мы благодарим тебя профессионализм, добросовестный труд, ответственное отношение к делу, самоотдачу в каждом матче и вклад в победы «Балтики»!» — говорится в сообщении «Балтики» в клубном Telegram-канале.

34-летний серб выступал за «Балтику» с 2021 года. Он провел за команду 82 матча, забил шесть голов и отдал одну голевую передачу.

В минувшем сезоне «Балтика» заняла предпоследнее место в РПЛ и вылетела в первую лигу.

Источник: ФК «Балтика»
Футбол
Первая лига
ФК Балтика
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2
 Динамо Мх 34 18 7 9 37-19 61
3
 Акрон 34 17 8 9 48-26 59
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 Арсенал 34 13 16 5 39-25 55
5
 Родина 34 15 10 9 53-31 55
6
 Енисей 34 15 6 13 55-40 51
7
 Шинник 34 14 9 11 39-41 51
8
 Алания 34 12 13 9 42-42 49
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10
 Торпедо 34 12 11 11 33-33 47
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12
 КАМАЗ 34 10 11 13 30-36 41
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 СКА-Хаб. 34 11 8 15 33-36 41
14
 Сокол 34 10 8 16 32-53 38
15
 Черноморец 34 7 14 13 30-38 35
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 Ленинградец 34 8 10 16 27-44 34
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