Слуцкий — о матче с «Енисеем»: «Для меня вообще удивительная ситуация, что мы в июле играем в манеже»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от выездного матча 2-го тура ФНЛ против «Енисея».

«Для меня вообще удивительная ситуация, что мы в июле играем в манеже. Мне казалось, что манежи строятся несколько для иных задач. Конечно, игра в манеже максимально специфична: и в плане того, как дышится там, и искусственное покрытие. Это большая специфика, которая, безусловно, дает преимущество хозяевам поля», — приводит слова Слуцкого официальный сайт клуба.

Красноярский клуб перед началом сезона принял решение проводить ближайшие домашние матчи в крытом манеже. Он вмещает в себя 3 тысячи болельщиков.

Матч «Енисей» — «Рубин» пройдет 24 июля и начнется в 13:00 мск.