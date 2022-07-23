Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 12:03

Слуцкий — о матче с «Енисеем»: «Для меня вообще удивительная ситуация, что мы в июле играем в манеже»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от выездного матча 2-го тура ФНЛ против «Енисея».

«Для меня вообще удивительная ситуация, что мы в июле играем в манеже. Мне казалось, что манежи строятся несколько для иных задач. Конечно, игра в манеже максимально специфична: и в плане того, как дышится там, и искусственное покрытие. Это большая специфика, которая, безусловно, дает преимущество хозяевам поля», — приводит слова Слуцкого официальный сайт клуба.

Красноярский клуб перед началом сезона принял решение проводить ближайшие домашние матчи в крытом манеже. Он вмещает в себя 3 тысячи болельщиков.

Матч «Енисей» — «Рубин» пройдет 24 июля и начнется в 13:00 мск.

Источник: https://rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-o-predstoyaschem-matche-s-eniseem

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар
Спартак

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ1 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
ФК Енисей
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
3
0
Читайте также
Арбузная диета: вред или польза
«Золотой мальчик» или сплошная проблема. Иван Игнатьев будет закрывать прошлые скандалы в «Локомотиве» и получать в разы меньше прежнего
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Рубин» объявил о подписании Беленова
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости