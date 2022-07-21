«Рубин» объявил о подписании Беленова

Голкипер Александр Беленов стал игроком «Рубина», сообщает официальный Telegram-канал казанского клуба 21 июля.

35-летний бывший игрок «Уфы» перешел в «Рубин» на правах свободного агента. Беленов подписал контракт с командой Леонида Слуцкого на два года.

В прошлом сезоне Беленов провел 27 матчей за «Уфу» и пропустил 37 голов. Ранее он играл за «Спартак», «Кубань», «Салют» и «Анжи».

Портал Transfermarkt оценивает вратаря в 700 тысяч евро.