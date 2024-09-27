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Сегодня, 12:48

«СКА-Хабаровск» подписал воспитанника «Атлетико» Мартинеса

Алина Савинова
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Испанский полузащитник Борха Мартинес Санчес подписал контракт со «СКА-Хабаровском». Как сообщает пресс-служба российского клуба, соглашение с 29-летним игроком рассчитано до конца сезона.

Борха в детском возрасте тренировался в академии «Реал Мурсии», откуда в 12 лет отправился в «Атлетико». В мадридском клубе он прошел все этапы подготовки. Полузащитник участвовал в матчах юношеской Лиги чемпионов и привлекался к тренировкам с основной командой под руководством Диего Симеоне.

Позже в своей карьере футболист играл за «Эспаньол», «Атлетико Балеарес», «Хетафе Б», «Понтеведру», «Кастельон», «Логроньес» и «Химнастик». Он также неоднократно вызывался в сборные Испании разных возрастов.

Источник: https://t.me/fcskakhabarovsk/12947
Футбол
ФК Атлетико
ФК СКА-Хабаровск
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«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Чайка»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Балтика»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Шинник»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сокол»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Родина»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Енисей»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
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«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 11 6 5 0 10-4 23
2
 Урал 11 6 3 2 17-8 21
3
 Торпедо 11 5 6 0 17-9 21
4
 Чайка 11 4 5 2 15-10 17
5
 Родина 11 4 5 2 12-10 17
6
 Балтика 11 4 5 2 11-9 17
7
 Черноморец 11 5 2 4 15-15 17
8
 Сочи 11 4 4 3 15-12 16
9
 Сокол 11 3 6 2 8-8 15
10
 Ротор 11 3 5 3 9-8 14
11
 Енисей 11 4 1 6 10-13 13
12
 Нефтехимик 11 3 4 4 9-12 13
13
 СКА-Хаб. 11 3 3 5 9-17 12
14
 КАМАЗ 11 3 2 6 8-9 11
15
 Шинник 11 2 5 4 7-10 11
16
 Алания 11 2 4 5 6-9 10
17
 Уфа 11 2 3 6 10-15 9
18
 Тюмень 11 1 2 8 7-17 5
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Енисей – Урал
 - : -
29.09 15:00
СКА-Хаб. – Тюмень
 - : -
29.09 17:00
Арсенал – Уфа
 - : -
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Торпедо – Сочи
 - : -
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КАМАЗ – Шинник
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Мартин Крамарич

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Владислав Руденко

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Давид Шавлохов

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Михаил Мальцев

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