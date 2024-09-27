Агент Бозова: «Талалаев рассчитывает на Никиту»
Алексей Сафонов, агент защитника «Балтики» Никиты Бозова, рассказал, что его клиент адаптируется в калининградской команде.
«У Никиты было небольшое повреждение, но думаю, что уже в ближайших матчах его стоит ожидать в заявке. Адаптация проходит нормально, Талалаев рассчитывает на него», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».
Бозов является воспитанником «Спартака». За вторую команду красно-белых в сезоне-2023/24 он провел 13 матчей, сделав одну результативную передачу.
Источник: «РБ Спорт»
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|5
|6
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|5
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|
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|11
|4
|5
|2
|12-10
|17
|
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|11
|4
|5
|2
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|17
|
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|11
|5
|2
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|17
|
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|11
|4
|4
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|16
|
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|11
|3
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|15
|
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|
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|4
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|6
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|
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|11
|3
|4
|4
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|13
|
13
|СКА-Хаб.
|11
|3
|3
|5
|9-17
|12
|
14
|КАМАЗ
|11
|3
|2
|6
|8-9
|11
|
15
|Шинник
|11
|2
|5
|4
|7-10
|11
|
16
|Алания
|11
|2
|4
|5
|6-9
|10
|
17
|Уфа
|11
|2
|3
|6
|10-15
|9
|
18
|Тюмень
|11
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|2
|8
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|5
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|29.09
|10:00
|
Енисей – Урал
|- : -
|29.09
|15:00
|
СКА-Хаб. – Тюмень
|- : -
|29.09
|17:00
|
Арсенал – Уфа
|- : -
|29.09
|17:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|29.09
|17:30
|
КАМАЗ – Шинник
|- : -
|29.09
|18:00
|
Нефтехимик – Родина
|- : -
|29.09
|18:00
|
Чайка – Балтика
|- : -
|29.09
|18:00
|
Черноморец – Сокол
|- : -
|30.09
|19:30
|
Ротор – Алания
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|5
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|4
|
|
Владимир Писарский
Сочи
|3
|П
|
|
Андрей Егорычев
Урал
|4
|
|
Сауль Гуарирапа
Сочи
|3
|
|
Владислав Руденко
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|Ж
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|10
|1
|3
|
|
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Чайка
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|1
|3
|
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Михаил Мальцев
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|1
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