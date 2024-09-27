Агент Бозова: «Талалаев рассчитывает на Никиту»

Алексей Сафонов, агент защитника «Балтики» Никиты Бозова, рассказал, что его клиент адаптируется в калининградской команде.

«У Никиты было небольшое повреждение, но думаю, что уже в ближайших матчах его стоит ожидать в заявке. Адаптация проходит нормально, Талалаев рассчитывает на него», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Бозов является воспитанником «Спартака». За вторую команду красно-белых в сезоне-2023/24 он провел 13 матчей, сделав одну результативную передачу.