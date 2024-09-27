Футбол
Мелбет-Первая Лига
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 11:05

Гогниев об иностранных тренерах: «Я бы хотел, чтобы Гвардиола приехал в РПЛ, но пока таких, как он, нет»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Спартак Гониев.
Фото Александр Федоров , «СЭ»

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев поделился с «СЭ» мнением о работе иностранных специалистов в России.

«Я не против иностранных тренеров, если они приезжают и учат наших футболистов. Если это квалифицированные специалисты, то это супер. Потому что они привносят новшества. А бывает, что иностранный тренер приходит и ничего сверхъестественного не делает. Я за то, чтобы иностранцы были, потому что мы тоже растем.

Всегда привожу такой пример: я бы хотел, чтобы Гвардиола приехал поработать в РПЛ — хочется посмотреть на его методы работы, но, к сожалению, пока таких, как он, нет. Есть реально сильные иностранные тренеры, которые приходят в наш чемпионат. Но российские тренеры должны быть на виду, потому что у нас очень хорошая тренерская школа, очень много квалифицированных специалистов, но не так много команд, в которых можно работать и показывать результат», — сказал Гогниев «СЭ».

Гогниев возглавил «Аланию» 17 сентября. Ранее специалист уже руководил командой в период с июля 2019 по май 2022 года. За три сезона работы он вывел коллектив из второй лиги в первую и добрался до полуфинала Кубка России.

Спартак Гогниев
Футбол
РПЛ
ФК Алания (Владикавказ)
Читайте также
Лавров подчеркнул необходимость прекращения боевых действий в Судане
ЦСКА объявил о трансфере Пьянича
Автомобиль орнитолога выехал на полосу посадки самолета Анджея Дуды
Экс-игрок «Барселоны» принес извинения россиянам. Что известно о переходе Пьянича в ЦСКА
Сын губернатора Паслера и еще 16 хоккеистов из одной команды уехали в США
Харрис и Зеленский обсудили поддержку США энергосистемы Украины
Популярное видео
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Чайка»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Балтика»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Шинник»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сокол»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Родина»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Енисей»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 10-й тур: «Локомотив» — «Спартак», «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи
Маркиньос пропустит матч против «Локомотива»
Агент Тикнизяна — о переговорах по продлению контракта с «Локомотивом»: «Процесс есть»
Пьянич — о переходе в ЦСКА: «Готов к новым приключениям с прежней любовью к игре!»
РПЛ, расписание и результаты 10-го тура: «Локомотив» — «Спартак», «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи
«Краснодар» — «Зенит»: вызов для Семака и Мусаева. Колонка Казакова
По качеству и балансу жду многого от игры «Краснодар» — «Зенит», по зрелищности и голам — от «Локо» и «Спартака». Анонс тура РПЛ от Рабинера
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 11 6 5 0 10-4 23
2
 Урал 11 6 3 2 17-8 21
3
 Торпедо 11 5 6 0 17-9 21
4
 Чайка 11 4 5 2 15-10 17
5
 Родина 11 4 5 2 12-10 17
6
 Балтика 11 4 5 2 11-9 17
7
 Черноморец 11 5 2 4 15-15 17
8
 Сочи 11 4 4 3 15-12 16
9
 Сокол 11 3 6 2 8-8 15
10
 Ротор 11 3 5 3 9-8 14
11
 Енисей 11 4 1 6 10-13 13
12
 Нефтехимик 11 3 4 4 9-12 13
13
 СКА-Хаб. 11 3 3 5 9-17 12
14
 КАМАЗ 11 3 2 6 8-9 11
15
 Шинник 11 2 5 4 7-10 11
16
 Алания 11 2 4 5 6-9 10
17
 Уфа 11 2 3 6 10-15 9
18
 Тюмень 11 1 2 8 7-17 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
29.09 10:00
Енисей – Урал
 - : -
29.09 15:00
СКА-Хаб. – Тюмень
 - : -
29.09 17:00
Арсенал – Уфа
 - : -
29.09 17:00
Торпедо – Сочи
 - : -
29.09 17:30
КАМАЗ – Шинник
 - : -
29.09 18:00
Нефтехимик – Родина
 - : -
29.09 18:00
Чайка – Балтика
 - : -
29.09 18:00
Черноморец – Сокол
 - : -
30.09 19:30
Ротор – Алания
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 5
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 4
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Сочи

 3
П
Андрей Егорычев

Андрей Егорычев

Урал

 4
Сауль Гуарирапа

Сауль Гуарирапа

Сочи

 3
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 3
И К Ж
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 10 1 3
Александр Нестеров

Александр Нестеров

Чайка

 11 1 3
Михаил Мальцев

Михаил Мальцев

Ротор

 9 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости