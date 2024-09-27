Гогниев об иностранных тренерах: «Я бы хотел, чтобы Гвардиола приехал в РПЛ, но пока таких, как он, нет»
Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев поделился с «СЭ» мнением о работе иностранных специалистов в России.
«Я не против иностранных тренеров, если они приезжают и учат наших футболистов. Если это квалифицированные специалисты, то это супер. Потому что они привносят новшества. А бывает, что иностранный тренер приходит и ничего сверхъестественного не делает. Я за то, чтобы иностранцы были, потому что мы тоже растем.
Всегда привожу такой пример: я бы хотел, чтобы Гвардиола приехал поработать в РПЛ — хочется посмотреть на его методы работы, но, к сожалению, пока таких, как он, нет. Есть реально сильные иностранные тренеры, которые приходят в наш чемпионат. Но российские тренеры должны быть на виду, потому что у нас очень хорошая тренерская школа, очень много квалифицированных специалистов, но не так много команд, в которых можно работать и показывать результат», — сказал Гогниев «СЭ».
Гогниев возглавил «Аланию» 17 сентября. Ранее специалист уже руководил командой в период с июля 2019 по май 2022 года. За три сезона работы он вывел коллектив из второй лиги в первую и добрался до полуфинала Кубка России.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|11
|6
|5
|0
|10-4
|23
|
2
|Урал
|11
|6
|3
|2
|17-8
|21
|
3
|Торпедо
|11
|5
|6
|0
|17-9
|21
|
4
|Чайка
|11
|4
|5
|2
|15-10
|17
|
5
|Родина
|11
|4
|5
|2
|12-10
|17
|
6
|Балтика
|11
|4
|5
|2
|11-9
|17
|
7
|Черноморец
|11
|5
|2
|4
|15-15
|17
|
8
|Сочи
|11
|4
|4
|3
|15-12
|16
|
9
|Сокол
|11
|3
|6
|2
|8-8
|15
|
10
|Ротор
|11
|3
|5
|3
|9-8
|14
|
11
|Енисей
|11
|4
|1
|6
|10-13
|13
|
12
|Нефтехимик
|11
|3
|4
|4
|9-12
|13
|
13
|СКА-Хаб.
|11
|3
|3
|5
|9-17
|12
|
14
|КАМАЗ
|11
|3
|2
|6
|8-9
|11
|
15
|Шинник
|11
|2
|5
|4
|7-10
|11
|
16
|Алания
|11
|2
|4
|5
|6-9
|10
|
17
|Уфа
|11
|2
|3
|6
|10-15
|9
|
18
|Тюмень
|11
|1
|2
|8
|7-17
|5
|29.09
|10:00
|
Енисей – Урал
|- : -
|29.09
|15:00
|
СКА-Хаб. – Тюмень
|- : -
|29.09
|17:00
|
Арсенал – Уфа
|- : -
|29.09
|17:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|29.09
|17:30
|
КАМАЗ – Шинник
|- : -
|29.09
|18:00
|
Нефтехимик – Родина
|- : -
|29.09
|18:00
|
Чайка – Балтика
|- : -
|29.09
|18:00
|
Черноморец – Сокол
|- : -
|30.09
|19:30
|
Ротор – Алания
|- : -
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|5
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|4
|
|
Владимир Писарский
Сочи
|3
|П
|
|
Андрей Егорычев
Урал
|4
|
|
Сауль Гуарирапа
Сочи
|3
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|10
|1
|3
|
|
Александр Нестеров
Чайка
|11
|1
|3
|
|
Михаил Мальцев
Ротор
|9
|1
|1