«Шинник» отправил в отставку Черышева

«Шинник» отправил в отставку главного тренера Дмитрия Черышева, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Контракт с 55-летним специалистом расторгнут по соглашению сторон. Черышев возглавлял «Шинник» с декабря 2023 года.

Новым главным тренером «Шинника» станет Александр Побегалов. В этом сезоне ярославцы набрали 21 очко и занимают 14-е место в таблице первой лиги. «Шинник» не побеждал в последних 4 матчах чемпионата — 3 ничьих и 1 поражение.