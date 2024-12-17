Черышев ответил на новость о своем увольнении из «Шинника»

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о своем увольнении из клуба.

«Слухи об этом идут уже давно, значит, есть о чем разговаривать с руководством. Посмотрим, к чему все придет, пока мне сказать нечего об этом», — сказал Черышев «СЭ».

«Шинник» после 21-го тура занимает 14-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 21 очко.

Денис Сафронов