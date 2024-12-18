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Сегодня, 05:18

Сафонов: «Тренер и «Балтика» рассчитывают на Бозова»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Агент Алексей Сафонов рассказал, почему защитник Никита Бозов так мало играл за «Балтику» в этом сезоне.

«У Никиты была неприятная травма, именно по этой причину он практически не играл. Сейчас уже все хорошо, он полностью восстановился. Тренер и клуб на него рассчитывают. Зимой Никита едет на сборы с «Балтикой», все нормально. Никаких проблем нет», — цитирует «РБ Спорт» Сафонова.

19-летний воспитанник московского «Спартака» в этом сезоне сыграл всего 2 матча, проведя на поле в общей сложности 38 минут.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Балтика
Алексей Сафонов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Балтика 21 13 6 2 29-13 45
2
 Торпедо 21 11 10 0 39-16 43
3
 Урал 21 10 7 4 31-21 37
4
 Сочи 21 10 7 4 36-21 37
5
 Черноморец 21 11 3 7 31-27 36
6
 Арсенал 21 6 12 3 18-16 30
7
 Ротор 21 7 9 5 18-16 30
8
 СКА-Хаб. 21 7 8 6 28-30 29
9
 Чайка 21 6 10 5 24-23 28
10
 Енисей 21 8 3 10 23-26 27
11
 Нефтехимик 21 6 8 7 20-21 26
12
 Родина 21 5 9 7 19-22 24
13
 КАМАЗ 21 6 4 11 18-19 22
14
 Шинник 21 4 9 8 13-21 21
15
 Уфа 21 5 5 11 22-31 20
16
 Сокол 21 4 7 10 11-26 19
17
 Алания 21 4 6 11 12-24 18
18
 Тюмень 21 3 3 15 16-35 12
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Балтика – Шинник
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Енисей – Алания
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