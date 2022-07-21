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Сегодня, 17:25

«Рубин» не договорился с Набиуллиным о переходе

Владислав Зимагулов
Корреспондент
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Защитник Эльмир Набиуллин не перейдет в «Рубин». Об этом «СЭ» сообщил спортивный директор клуба Олег Яровинский.

 — Набиуллина ждали в «Рубине». История по нему закончена?

— Ситуация такая: три недели назад я разговаривал с Набиуллиным, с его агентом. Мы сделали ему предложение. Мы были в нем очень заинтересованы. Но мы с Эльмиром по целому ряду причин не договорились. Он отличный парень, не хотел бы, чтобы ситуация вызвала какие-то спекуляции. Это профессиональный спорт, так бывает. У нас в команде есть Попов, Кабутов, Фаттахов и Самошников — мы очень довольны этой четверкой фланговых защитников.

17 июля защитник Набиуллин и «Химки» расторгли контракт по соглашению сторон. В прошедшем сезоне защитник забил один мяч и отдал три результативные передачи в 21 матче за «Химки» во всех турнирах.

Эльмир Набиуллин
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ФК Рубин (Казань)
ФК Химки
Олег Яровинский
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