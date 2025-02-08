Рубашко ответил, готов ли «Сочи» выкупить Осипова этой зимой

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что пока преждевременно говорить о том, что клуб готов в зимнее трансферное окно выкупить полузащитника «Балтики» Александра Осипова.

«Сочи» выкупит Осипова в зимнее окно? Пока не комментируем, говорить о таком варианте преждевременно. Время есть», — цитирует Рубашко «РБ Спорт».

Осипов выступает за «Балтику» с 2022 года. В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник провел за калининградскую команду 19 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его соглашение с «Балтикой» рассчитано до 30 июня 2025 года.