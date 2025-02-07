Гогуа вернулся в ярославский «Шинник»

«Шинник» объявил о возвращении защитника Седрика Гогуа.

Контракт 30-летнего игрока с ярославским клубом рассчитан до конца сезона-2024/25 с опцией продления.

Гогуа выступал за «Шинник» с февраля по июль 2024 года. За это время он сыграл в 11 матчах команды. В России ивуариец также представлял ЦСКА, «Ротор», «Тамбов», «СКА-Хабаровск» и «Химки», которые покинул в начале февраля.

После 21 тура первой лиги «Шинник» занимает 14-е место в турнирной таблице с 21 очком.