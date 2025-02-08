Источник: форвард «СКА-Хабаровска» Жан Шарль нашел себе новую команду

Ивуарийский нападающий «СКА-Хабаровска» Яо Жан Шарль собирается прожолжить карьеру в клубе из второго китайского дивизиона «Яньбянь Лонджинь», сообщает Legalbet.

По информации источника, 24-летний игрок находится в расположении китайской команды, тренируется вместе с ней и посещает игры, несмотря на контракт со «СКА-Хабаровском».

Отмечается, что у форварда возник конфликт с руководством российского клуба. Он разными способами пытался добиться от СКА трансфера в другую команду, подключая к работе 15 агентов.

Жан Шарль выступал за хабаровский клуб с сентября 2022 года. В нынешнем сезоне форвард провел 13 матчей в ФНЛ и FONBET Кубке России, забив два гола.