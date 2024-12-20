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«Родина» отправила запрос в «Сокол» о переходе форварда Максименко

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«Родина» отправила запрос в «Сокол» о трансфере форварда Артема Максименко, утверждет Legalbet. По данным источника, московский клуб является главным претендентом на подписание 26-летнего футболиста. Ранее игроком интересовался «Оренбург».

В этом сезоне на счету форварда 22 матча за «Сокол», в которых он забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока рассчитан до лета 2025 года. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt составляет 300 тысяч евро.

С 2012 по 2015 год Максименко играл за академию «Динамо».

Источник: Legalbet
ФК Родина
ФК Сокол (Саратов)
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 Торпедо 21 11 10 0 39-16 43
3
 Урал 21 10 7 4 31-21 37
4
 Сочи 21 10 7 4 36-21 37
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 Арсенал 21 6 12 3 18-16 30
7
 Ротор 21 7 9 5 18-16 30
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