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Источник: македонец Садики просит «СКА-Хабаровск» отпустить его

Камила Абдурахманова
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«СКА-Хабаровск» ведет переговоры с несколькими клубами по трансферу македонского защитника Нехара Садики, сообщает Legalbet.ru.

26-летний центрбек хочет больше игровой практики, в клубе ФНЛ это понимают. Стороны пытаются найти компромисс. Хабаровчане готовы отпустить Садики в случае, если клуб получит устраивающее его предложение о трансфере.
СКА собираются искать игрока такого же формата — крупного центрбека-легионера в статусе свободного агента.

В нынешнем сезоне Садики сыграл в 5 матчах за СКА. Контракт с хабаровским клубом рассчитан до лета 2025-го.

Источник: Legalbet.ru
ФК СКА-Хабаровск
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 И В Н П +/- О
1
 Балтика 21 13 6 2 29-13 45
2
 Торпедо 21 11 10 0 39-16 43
3
 Урал 21 10 7 4 31-21 37
4
 Сочи 21 10 7 4 36-21 37
5
 Черноморец 21 11 3 7 31-27 36
6
 Арсенал 21 6 12 3 18-16 30
7
 Ротор 21 7 9 5 18-16 30
8
 СКА-Хаб. 21 7 8 6 28-30 29
9
 Чайка 21 6 10 5 24-23 28
10
 Енисей 21 8 3 10 23-26 27
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 Нефтехимик 21 6 8 7 20-21 26
12
 Родина 21 5 9 7 19-22 24
13
 КАМАЗ 21 6 4 11 18-19 22
14
 Шинник 21 4 9 8 13-21 21
15
 Уфа 21 5 5 11 22-31 20
16
 Сокол 21 4 7 10 11-26 19
17
 Алания 21 4 6 11 12-24 18
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