«Алания» хочет подписать защитника «Родины» Клещенко
Защитник московской «Родины» Александр Клещенко может перейти в «Аланию», сообщает Legalbet.
По информации источника, клубы ведут переговоры, но пока не договорились о сумме трансфера.
Клещенко родился во Владикавказе и является воспитанником «Алании».
В текущем сезоне россиянин сыграл в 14 матчах во всех турнирах без результативных действий. Контракт игрока с «Родиной» рассчитан до лета 2025 года. Стоимость игрока по версии Transfermarkt — 400 тысяч евро.
Источник: Legalbet
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|
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|8
|7
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|26
|
12
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|21
|5
|9
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|19-22
|24
|
13
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|21
|6
|4
|11
|18-19
|22
|
14
|Шинник
|21
|4
|9
|8
|13-21
|21
|
15
|Уфа
|21
|5
|5
|11
|22-31
|20
|
16
|Сокол
|21
|4
|7
|10
|11-26
|19
|
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|21
|4
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|1.03
|00:00
|
Балтика – Шинник
|- : -
|1.03
|00:00
|
Енисей – Алания
|- : -
|1.03
|00:00
|
КАМАЗ – Арсенал
|- : -
|1.03
|00:00
|
Нефтехимик – СКА-Хаб.
|- : -
|1.03
|00:00
|
Родина – Тюмень
|- : -
|1.03
|00:00
|
Ротор – Урал
|- : -
|1.03
|00:00
|
Сочи – Сокол
|- : -
|1.03
|00:00
|
Чайка – Уфа
|- : -
|1.03
|00:00
|
Черноморец – Торпедо
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|Г
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Мартин Секулич
Урал
|8
|
|
Александр Юшин
Родина
|8
|
|
Павел Мелешин
Сочи
|7
|П
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
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|
|
Равиль Нетфуллин
Торпедо М
|6
|
|
Данил Полубояринов
Сокол
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|И
|К
|Ж
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Николай Поярков
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|15
|2
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Алания
|18
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|3
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Алания
|19
|1
|5
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