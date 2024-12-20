«Алания» хочет подписать защитника «Родины» Клещенко

Защитник московской «Родины» Александр Клещенко может перейти в «Аланию», сообщает Legalbet.

По информации источника, клубы ведут переговоры, но пока не договорились о сумме трансфера.

Клещенко родился во Владикавказе и является воспитанником «Алании».

В текущем сезоне россиянин сыграл в 14 матчах во всех турнирах без результативных действий. Контракт игрока с «Родиной» рассчитан до лета 2025 года. Стоимость игрока по версии Transfermarkt — 400 тысяч евро.