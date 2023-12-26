Футбол
Мелбет-Первая Лига
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 12:30

Президент «Торпедо» рассказал, когда будет простроен стадион на Восточной

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Снос трибуны старого стадиона «Торпедо».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент «Торпедо» Ярослав Савин в интервью «СЭ» рассказал о ходе строительства стадиона на Восточной улице и назвал дату ввода арены в эксплуатацию.

— Есть ли продвижения в строительстве стадиона «Торпедо»?

— Двигаемся четко по плану — завершаем в конце 2025 года, ввод в эксплуатацию — в 2026-м.

— Когда уже сможем увидеть стены?

— В первом квартале 2024 года пойдет рост. Кстати, для наших болельщиков и дорогих зрителей мы сделали отдельный Telegram-канал, посвященный стадиону. В нем руководитель стройки регулярно рассказывает о том, что было сделано, мы публикуем видеообзоры. Укрепление опорной стены, чтобы не «уехали» все дома, которые стоят сверху, погружение почти 5 тысяч свай, заливка многих тысяч кубов бетона... Огромнейшая работа, а у болельщиков было ощущение, что дело стоит на месте. Скоро пойдет работа по возведению стен, прогресс станет более наглядным.

9 августа 2022 года власти Москвы выдали разрешение на строительство центральной арены спортивного комплекса имени Эдуарда Стрельцова футбольного клуба «Торпедо». Будущий стадион сможет вместить более 15 тысяч зрителей.

Ярослав Савин. «Марафон мне бежать не придется — «Торпедо» выйдет в РПЛ!» Интервью президента черно-белых

Футбол
ФК Торпедо (Москва)
0
Читайте также
Салихова: «За два года в «Спартаке» я выиграла все, что было возможно на тот момент»
Роман Костомаров признан лучшим спортсменом России 2023 года
Корабль «Новочеркасск» получил повреждение в Феодосии в ходе отражения удара ВСУ
Аксенов сообщил о гибели одного человека при атаке ВСУ на порт Феодосии
ФАС возбудила четыре дела в отношении производителей куриных яиц
Шойгу доложил Путину о полном освобождении Марьинки
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент «Торпедо» рассказал, сколько клуб зарабатывает сам

Президент «Торпедо» прокомментировал слухи о продаже клуба Леониду Соболеву
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
3.03 00:00
Енисей – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
3.03 00:00
Акрон – Родина
 - : -
3.03 00:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 00:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
3.03 00:00
Кубань – Шинник
 - : -
3.03 00:00
Ленинградец – КАМАЗ
 - : -
3.03 00:00
Сокол – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 11
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 5
И К Ж
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 15 1 4
Денис Самойлов

Денис Самойлов

Тюмень

 19 1 3
Евгений Ставер

Евгений Ставер

Енисей

 15 1 2
Вся статистика

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости