Президент «Торпедо» рассказал, когда будет простроен стадион на Восточной

Президент «Торпедо» Ярослав Савин в интервью «СЭ» рассказал о ходе строительства стадиона на Восточной улице и назвал дату ввода арены в эксплуатацию.

— Есть ли продвижения в строительстве стадиона «Торпедо»?

— Двигаемся четко по плану — завершаем в конце 2025 года, ввод в эксплуатацию — в 2026-м.

— Когда уже сможем увидеть стены?

— В первом квартале 2024 года пойдет рост. Кстати, для наших болельщиков и дорогих зрителей мы сделали отдельный Telegram-канал, посвященный стадиону. В нем руководитель стройки регулярно рассказывает о том, что было сделано, мы публикуем видеообзоры. Укрепление опорной стены, чтобы не «уехали» все дома, которые стоят сверху, погружение почти 5 тысяч свай, заливка многих тысяч кубов бетона... Огромнейшая работа, а у болельщиков было ощущение, что дело стоит на месте. Скоро пойдет работа по возведению стен, прогресс станет более наглядным.

9 августа 2022 года власти Москвы выдали разрешение на строительство центральной арены спортивного комплекса имени Эдуарда Стрельцова футбольного клуба «Торпедо». Будущий стадион сможет вместить более 15 тысяч зрителей.