Президент «Торпедо» прокомментировал слухи о продаже клуба Леониду Соболеву

Президент «Торпедо» Ярослав Савин в интервью «СЭ» прокомментировал слухи о возможной продаже клуба.

— Если верить слухам, то бизнесмен Леонид Соболев близок к приобретению клуба, а тренером станет Олег Кононов. Понятно, что такой глобальный вопрос — дело акционеров, но что вам известно на эту тему?

— «Торпедо» — частный клуб с титулами и огромной историей, находящийся в Москве. Конечно, акционеры любого частного клуба, в том числе и нашего, рассматривают все предложения о покупке. Потому что частный клуб — это актив, который в случае хорошего предложения можно продать. По ситуации с Соболевым: есть информация из публичных источников, что он обратился с предложением. Но вы верно отметили — это вопрос к акционерам. Наша роль как управляющей команды — защищать интересы акционера и делать клуб привлекательным, чтобы потенциальных инвесторов и покупателей становилось больше.

Продолжаем свою работу без каких-то изменений, поскольку никаких других инструкций не поступало. Готовимся к сборам, возобновлению сезона, планируем усиление состава. С кем-то расстаемся. Спокойно двигаемся вперед. Если какое-то решение на уровне акционеров будет принято, то мы с ним будем работать.

По итогам 20 туров Мелбет-Первой лиги «Торпедо» занимает 8-е место в турнирной таблице, отставая от зоны стыковых матчей на 8 очков.