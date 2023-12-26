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Сегодня, 12:45

Президент «Торпедо» прокомментировал слухи о продаже клуба Леониду Соболеву

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Президент «Торпедо» Ярослав Савин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Президент «Торпедо» Ярослав Савин в интервью «СЭ» прокомментировал слухи о возможной продаже клуба.

— Если верить слухам, то бизнесмен Леонид Соболев близок к приобретению клуба, а тренером станет Олег Кононов. Понятно, что такой глобальный вопрос — дело акционеров, но что вам известно на эту тему?

— «Торпедо» — частный клуб с титулами и огромной историей, находящийся в Москве. Конечно, акционеры любого частного клуба, в том числе и нашего, рассматривают все предложения о покупке. Потому что частный клуб — это актив, который в случае хорошего предложения можно продать. По ситуации с Соболевым: есть информация из публичных источников, что он обратился с предложением. Но вы верно отметили — это вопрос к акционерам. Наша роль как управляющей команды — защищать интересы акционера и делать клуб привлекательным, чтобы потенциальных инвесторов и покупателей становилось больше.

Продолжаем свою работу без каких-то изменений, поскольку никаких других инструкций не поступало. Готовимся к сборам, возобновлению сезона, планируем усиление состава. С кем-то расстаемся. Спокойно двигаемся вперед. Если какое-то решение на уровне акционеров будет принято, то мы с ним будем работать.

По итогам 20 туров Мелбет-Первой лиги «Торпедо» занимает 8-е место в турнирной таблице, отставая от зоны стыковых матчей на 8 очков.

Ярослав Савин. «Марафон мне бежать не придется — «Торпедо» выйдет в РПЛ!» Интервью президента черно-белых

Футбол
ФК Торпедо (Москва)
0
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Президент «Торпедо» рассказал, когда будет простроен стадион на Восточной
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
3.03 00:00
Енисей – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
3.03 00:00
Акрон – Родина
 - : -
3.03 00:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 00:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
3.03 00:00
Кубань – Шинник
 - : -
3.03 00:00
Ленинградец – КАМАЗ
 - : -
3.03 00:00
Сокол – Динамо Мх
 - : -
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 11
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 5
И К Ж
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 15 1 4
Денис Самойлов

Денис Самойлов

Тюмень

 19 1 3
Евгений Ставер

Евгений Ставер

Енисей

 15 1 2
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