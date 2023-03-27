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Сегодня, 19:45

Чалый заявил, что в апреле должны начаться действия по интеграции крымских команд в российский футбол

Алина Савинова
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Директор «Севастополя» Валерий Чалый ответил на вопрос, как проходит интеграция крымского футбола в российскую футбольную вертикаль.

«Ждем. Есть информация, что в апреле должны начаться действия, как я понимаю, по интеграции нашего клуба. Надеемся на это. Но чтобы юридически крымские клубы выступали в российских соревнованиях, надо, чтобы они или федерация были коллективными членами РФС. Пока я вижу только работу ФНЛ. Но, может быть, такова процедура. Мы очень хотим войти в чемпионат России», — приводит «РБ Спорт» слова Чалого.

Ранее сообщалось, что футбольные клубы Крыма могут войти в соревнования под эгидой ФНЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/direktor-sevastopolya-v-aprele-dolzhny-nachat-sya-dejstviya-po-nashej-integratsii-v-rossii/
Футбол
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Балтика 24 14 9 1 45-22 51
2
 Рубин 24 12 9 3 38-23 45
3
 Енисей 24 11 9 4 33-24 42
4
 Алания 24 11 8 5 39-26 41
5
 Арсенал 24 10 6 8 32-30 36
6
 Шинник 24 10 5 9 29-26 35
7
 Волгарь 24 9 8 7 26-23 35
8
 СКА-Хаб. 24 9 7 8 38-28 34
9
 КАМАЗ 24 8 9 7 27-24 33
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 Динамо Мх 24 8 9 7 17-18 33
11
 Родина 24 8 7 9 26-29 31
12
 Акрон 24 6 12 6 24-26 30
13
 Нефтехимик 24 7 8 9 20-24 29
14
 Велес 24 7 3 14 23-39 24
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 Кубань 24 6 6 12 24-28 24
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 Уфа 24 5 6 13 22-34 21
17
 Волга 24 4 8 12 17-31 20
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 Краснодар-2 24 4 5 15 16-41 17
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2.04 00:00
Динамо Мх – Балтика
 - : -
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Уфа – СКА-Хаб.
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КАМАЗ – Алания
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Нефтехимик – Арсенал
 - : -
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Кубань – Шинник
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