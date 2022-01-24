Дядюн подписал контракт с «Факелом» до конца сезона
Нападающий Дядюн подписал контракт с воронежским «Факелом» до конца сезона
«Факел» подписал контракт с нападающим Владимиром Дядюном. Срок соглашения рассчитан до конца текущего сезона, сообщает сайт клуба.
Последним клубом 33-летнего форварда были «Химки», которые он покинул в конце мая. Ранее футболист перенес операцию на крестообразных связках.
Дядюн известен по выступлениям за «Рубин», «Томь», «Динамо», «Ростов» и «Балтику». В составе казанского клуба он становился обладателем Кубка России.
«Факел» занимает второе место в чемпионате Олимп — ФНЛ.
Новости