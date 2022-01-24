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Сегодня, 18:28

Дядюн подписал контракт с «Факелом» до конца сезона

Нападающий Дядюн подписал контракт с воронежским «Факелом» до конца сезона
Иван Шитик
Корреспондент

«Факел» подписал контракт с нападающим Владимиром Дядюном. Срок соглашения рассчитан до конца текущего сезона, сообщает сайт клуба.

Последним клубом 33-летнего форварда были «Химки», которые он покинул в конце мая. Ранее футболист перенес операцию на крестообразных связках.

Дядюн известен по выступлениям за «Рубин», «Томь», «Динамо», «Ростов» и «Балтику». В составе казанского клуба он становился обладателем Кубка России.

«Факел» занимает второе место в чемпионате Олимп — ФНЛ.

Источник: https://fakelfc.ru/news/view/8589-vladimir-dyadyun-v-fakele
Владимир Дядюн
ФК Факел (Воронеж)
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