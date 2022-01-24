Дядюн подписал контракт с «Факелом» до конца сезона

Нападающий Дядюн подписал контракт с воронежским «Факелом» до конца сезона

«Факел» подписал контракт с нападающим Владимиром Дядюном. Срок соглашения рассчитан до конца текущего сезона, сообщает сайт клуба.

«Факел» подписал контракт с нападающим Владимиром Дядюном. Срок соглашения рассчитан до конца текущего сезона ?



?Дата рождения: 12.07.1988

?Позиция: нападающий

?Рост-вес: 183-72



Добро пожаловать в «Факел», Владимир! ??#ФакелВоронеж #огоньтвоейдуши pic.twitter.com/LPJLowkF3M — ФК «Факел» Воронеж (@pfcfakel) January 24, 2022

Последним клубом 33-летнего форварда были «Химки», которые он покинул в конце мая. Ранее футболист перенес операцию на крестообразных связках.

Дядюн известен по выступлениям за «Рубин», «Томь», «Динамо», «Ростов» и «Балтику». В составе казанского клуба он становился обладателем Кубка России.

«Факел» занимает второе место в чемпионате Олимп — ФНЛ.