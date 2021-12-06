Нападающий «Челябинска» Дорохов станет игроком «Торпедо». На футболиста претендовал «Спартак»

Нападающий «Челябинска» Егор Дорохов в ближайшее время станет игроком «Торпедо». Ранее появлялась инфомарция о переговорах «Спартака» по форварду, однако футбольный менеджер Герман Ткаченко, представляющий интересы игрока, опроверг эту информацию.

«Мы никогда не вели никаких разговоров со «Спартаком» по поводу Дорохова. Хотя Артем Ребров дважды связывался с Егором и говорил об интересе московского клуба. Но к этому времени давно договорились с «Торпедо» и сейчас надеемся закончить сделку в ближайшие дни.

Развитие карьеры парня через одного из лидеров ФНЛ кажется нам эффективным. Считаю внимание и шум к персоне Егора — талантливого, но еще молодого и ничего не добившегося юноши, несколько избыточным», — сказал Ткаченко «Чемпионату» Андреем Панковым.