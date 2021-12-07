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«Акрон» расстался с тренерским штабом команды

11:32
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Футбольный клуб «Акрон» и главный тренер Владимир Жапалэу расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает сайт команды.

Вместе с Жапалэу тренерский штаб команды также покинут Игорь Пикущак и Константин Синеоков.

Информация о назначении нового главного тренера и его штаба будет объявлена дополнительно.

В турнирной таблице чемпионата Олимп ФНЛ «Акрон» идет на восьмом месте, набрав 36 оков в 25 матчах.

Дополнительная информация:

https://fcakron.ru/blog/2021/12/07/vladimir-zhapaleu-igor-pikushhak-i-konstantin-sineokov-pokidayut-fk-akron/

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Иван Шитик все материалы автора
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