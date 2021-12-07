«Акрон» расстался с тренерским штабом команды

Футбольный клуб «Акрон» и главный тренер Владимир Жапалэу расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает сайт команды.

Вместе с Жапалэу тренерский штаб команды также покинут Игорь Пикущак и Константин Синеоков.

Владимир Жапалэу, Игорь Пикущак и Константин Синеоков покидают ФК «Акрон»



ФК «Акрон» благодарит тренеров за проделанную работу и желает им успехов в дальнейшей карьере.



Информация о назначении нового главного тренера и его штаба будет объявлена дополнительно. pic.twitter.com/XiRq2Hsi8g — ФК «Акрон» (@fcakron) December 7, 2021

Информация о назначении нового главного тренера и его штаба будет объявлена дополнительно.

В турнирной таблице чемпионата Олимп ФНЛ «Акрон» идет на восьмом месте, набрав 36 оков в 25 матчах.