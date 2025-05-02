Мелешин перенес операцию после разрыва крестообразной связки

Нападающему «Сочи» Павлу Мелешину провели операцию на коленном суставе, сообщает пресс-служба клуба.

«Вся команда и клуб желают Мелешину крепкого здоровья и как можно скорейшего возвращения на поле!» — говорится в сообщении.

— Очень тронут вниманием и добрыми словами. Сделаю все возможное, чтобы как можно быстрее вернуться на поле. Спасибо болельщикам «Сочи» за теплые пожелания — это действительно помогает и придает сил! — приводит слова футболиста пресс-служба сочинцев.

24 апреля стало известно, что 21-летнему форварду диагностировали разрыв передней крестообразной связки.

Мелешин является воспитанником «Спартака». В сентябре сочинцы арендовали его у красно-белых, а в феврале этого года воспользовались правом выкупа.

В текущем сезоне нападающий провел 21 матч во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал результативную передачу.