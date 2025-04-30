Президент «Урала» Иванов — о подозрениях в договорном матче: «Наш вратарь со «Спартаком» тоже договорился?»

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова Максима Митрофанова о том, что в матче «Урал» — «Нефтехимик» (3:2) в 28-м туре первой лиги предварительно отсутствует договорной характер.

«Посмотрите игру... «Спартак» тоже 0:2 проигрывал «Акрону», а выиграл 3:2. Тоже договорной матч? Наш вратарь со «Спартаком» в Кубке тоже договорился и мимо мяча махнул? Как вообще можно что-то выявить, если этого просто не было? Какие могут быть признаки?» — сказал Иванов «СЭ».

Ранее в СМИ появились публикации с подозрениями на договорной характер игры, после чего РФС инициировал проверку.