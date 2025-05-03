«СКА-Хабаровск» обыграл «КАМАЗ»

«СКА-Хабаровск» дома обыграл «КАМАЗ» в 31-м туре первой лиги — 2:1.

У хозяев голы забили Рамазан Гаджимурадов и Георгий Гонгадзе, реализовавший пенальти. В составе гостей отличился Даниил Моторин.

«СКА-Хабаровск» набрал 47 очков и занимает 6-е место в таблице чемпионата. «КАМАЗ» с 36 очками — на 11-й строчке.