«СКА-Хабаровск» обыграл «КАМАЗ»
«СКА-Хабаровск» дома обыграл «КАМАЗ» в 31-м туре первой лиги — 2:1.
У хозяев голы забили Рамазан Гаджимурадов и Георгий Гонгадзе, реализовавший пенальти. В составе гостей отличился Даниил Моторин.
«СКА-Хабаровск» набрал 47 очков и занимает 6-е место в таблице чемпионата. «КАМАЗ» с 36 очками — на 11-й строчке.
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Урал
|18
|12
|3
|3
|29-16
|39
|
2
|Факел
|18
|12
|3
|3
|22-11
|39
|
3
|Спартак Кс
|18
|9
|6
|3
|29-20
|33
|
4
|Родина
|18
|8
|7
|3
|26-16
|31
|
5
|КАМАЗ
|18
|8
|5
|5
|32-20
|29
|
6
|Ротор
|18
|8
|5
|5
|24-13
|29
|
7
|Челябинск
|18
|7
|7
|4
|22-15
|28
|
8
|СКА-Хаб.
|18
|6
|6
|6
|17-19
|24
|
9
|Арсенал
|18
|5
|8
|5
|26-23
|23
|
10
|Шинник
|18
|5
|7
|6
|13-16
|22
|
11
|Нефтехимик
|18
|4
|9
|5
|20-22
|21
|
12
|Енисей
|18
|5
|5
|8
|13-24
|20
|
13
|Уфа
|18
|4
|7
|7
|22-22
|19
|
14
|Волга
|18
|5
|3
|10
|21-32
|18
|
15
|Черноморец
|18
|4
|5
|9
|20-24
|17
|
16
|Сокол
|18
|2
|9
|7
|10-19
|15
|
17
|Торпедо
|18
|3
|6
|9
|14-27
|15
|
18
|Чайка
|18
|2
|5
|11
|14-35
|11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
|15.11
|08:00
|СКА-Хаб. – Енисей
|- : -
|15.11
|15:00
|Черноморец – Волга
|- : -
|15.11
|15:30
|Торпедо – Ротор
|- : -
|15.11
|18:00
|Нефтехимик – Урал
|- : -
|16.11
|13:00
|Сокол – Факел
|- : -
|16.11
|14:00
|Уфа – Арсенал
|- : -
|16.11
|15:00
|Челябинск – КАМАЗ
|- : -
|16.11
|17:30
|Шинник – Чайка
|- : -
|17.11
|19:30
|Спартак Кс – Родина
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Белайди Пуси
Факел
|10
|
|
Давид Караев
КАМАЗ
|10
|
|
Руслан Апеков
КАМАЗ
|8
|П
|
|
Эдарлин Рейес
Арсенал
|4
|
|
Дмитрий Прищепа
Урал
|3
|
|
Лео Гогличидзе
Родина
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Хетаг Кочиев
Челябинск
|17
|1
|4
|
|
Дмитрий Шадринцев
Нефтехимик
|10
|1
|2
|
|
Лео Гогличидзе
Родина
|12
|1
|2
