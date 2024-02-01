Sport24: Бердыев может продолжить карьеру в Азербайджане

Курбан Бердыев может продолжить карьеру в Азербайджане

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Курбан Бердыев может продолжить карьеру в Азербайджане, сообщает Sport24.

По сведениям источника, сегодня, 1 февраля 71-летний специалист должен попрощаться с футболистами «Динамо».

Ранее сообщалось, что Мурад Мусаев покинул пост главного тренера азербайджанского «Сабаха».

Бердыев возглавляет «Динамо» с лета 2023 года. Махачкалинцы на данный момент занимают первое место в турнирной таблице первой лиги.