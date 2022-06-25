Футбол
ФНЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 16:20

Коломбийский нападающий Ортис вернулся в «Уфу»

Читать «СЭ» в

Колумбийский нападающий Дилан Ортис подписал долгосрочный контракт с «Уфой», информирует пресс-служба башкирского клуба. В прошедшем сезоне форвард выступал в команде на правах аренды.

За «Уфу» Ортис провел в прошедшем сезоне 13 матчей во всех турнирах, забил 1 гола и сделал 3 голевые передачи. Башкирский клуб проиграл «Оренбургу» по сумме двух встреч (2:2, 1:2) в стыковых матчах и в следующем сезоне будет выступать в ФНЛ.

22-летний нападающий ранее выступал за сербский «Пролетер Нови-Сад»

Источник: http://www.fcufa.pro/news-new/ortis-s-nami
Футбол
ФНЛ
ФК Уфа
0
Читайте также
5 алкогольных напитков, которые категорически нельзя употреблять в жару
Привет папе. Почему Овечкин играет за футбольное «Динамо» под номером 3
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Отец Гамида Агаларова рассказал о будущем сына

«Алания» заключил контракт с защитником Александром Коротковым
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости