Коломбийский нападающий Ортис вернулся в «Уфу»

Колумбийский нападающий Дилан Ортис подписал долгосрочный контракт с «Уфой», информирует пресс-служба башкирского клуба. В прошедшем сезоне форвард выступал в команде на правах аренды.

За «Уфу» Ортис провел в прошедшем сезоне 13 матчей во всех турнирах, забил 1 гола и сделал 3 голевые передачи. Башкирский клуб проиграл «Оренбургу» по сумме двух встреч (2:2, 1:2) в стыковых матчах и в следующем сезоне будет выступать в ФНЛ.

22-летний нападающий ранее выступал за сербский «Пролетер Нови-Сад»