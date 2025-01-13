Источник: полузащитник «Балтики» станет игроком «Арсенала»

Полузащитник «Балтики» Тигран Аванесян покинет клуб в зимнее трансферное окно. Как утверждает Legalbet, хавбек продолжит карьеру в «Арсенале». Тульский клуб оформит полноценный трансфер футболиста.

В этом сезоне 22-летний футболист сборной Армении провел 15 игр за калининградцев. Контракт Аванесяна с балтийцами рассчитан до лета 2027 года. Рыночная стоимость игрока, по оценке портала Transfermarkt, составляет 300 тысяч евро.