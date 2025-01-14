«Урал» объявил об уходе Алексея Ионова

Полузащитник «Урала» Алексей Ионов покинул клуб, сообщает пресс-служба екатиринбуржцев.

Контракт с 35-летним футболистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Ионов выступал за «Урал» с февраля прошлого года. Он провел за команду 37 матчей, забил пять мячей и сделал три результативные передачи.

«Урал» ушел на зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги. Екатеринбуржцы набрали 37 очков за 21 тур.