«Торпедо» не стало выкупать Кузьмичева, защитник вернулся в «Локомотив»
Защитник Иван Кузьмичев покинул «Торпедо», информирует клубная пресс-служба. У 24-летнего футболиста «Локомотива» закончилось действие арендного соглашения.
В феврале 2024 года «Торпедо» арендовало Кузьмичева с правом выкупа.
В этом сезоне Кузьмичев не провел за «Торпедо» ни одного матча.
Источник: ФК
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|1.03
|00:00
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Балтика – Шинник
|- : -
|1.03
|00:00
|
Енисей – Алания
|- : -
|1.03
|00:00
|
КАМАЗ – Арсенал
|- : -
|1.03
|00:00
|
Нефтехимик – СКА-Хаб.
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|1.03
|00:00
|
Родина – Тюмень
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|1.03
|00:00
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Урал
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|
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Александр Юшин
Родина
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