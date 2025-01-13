Футбол
Мелбет-Первая Лига
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 20:14

«Торпедо» не стало выкупать Кузьмичева, защитник вернулся в «Локомотив»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник Иван Кузьмичев покинул «Торпедо», информирует клубная пресс-служба. У 24-летнего футболиста «Локомотива» закончилось действие арендного соглашения.

В феврале 2024 года «Торпедо» арендовало Кузьмичева с правом выкупа.

В этом сезоне Кузьмичев не провел за «Торпедо» ни одного матча.

Источник: ФК
ФК Локомотив (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
Иван Кузьмичев
Читайте также
Польская актриса Барбара Рыльска умерла в возрасте 88 лет
ВС РФ сдержали танки ВСУ в Курской области с помощью дронов
Братья Бе растянули флаг Украины на церемонии награждения в Оберхофе
Братья Бе растянули флаг Украины на церемонии награждения в Оберхофе
Овечкина поставили на счетчик. За достижениями российского хоккеиста в НХЛ весь мир следит в режиме онлайн
Мировая экономика пострадала от санкций против России. Что пишут СМИ
Популярное видео
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Алания»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Родина»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Тюмень»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Урал»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
С «Крыльев Советов» требуют почти 900 миллионов рублей долга. Есть риск банкротства клуба
Globo: «Ботафого» готовит новое предложение по Бителло, игрок не вернулся в Москву из отпуска
Булыкин: «В «Динамо» возлагают большие надежды на Тюкавина»
Абаскаль надеется, что Россию вернут в международные турниры в 2025 году
Лунев заявил, что у «Динамо» есть все для победы в РПЛ в этом сезоне
Агент Солари: «Иностранные клубы двигаются в переговорах быстрее «Спартака»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Сочи» поблагодарил болельщиков за помощь в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Анапе

Источник: полузащитник «Балтики» станет игроком «Арсенала»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 21 13 6 2 29-13 45
2
 Торпедо 21 11 10 0 39-16 43
3
 Урал 21 10 7 4 31-21 37
4
 Сочи 21 10 7 4 36-21 37
5
 Черноморец 21 11 3 7 31-27 36
6
 Арсенал 21 6 12 3 18-16 30
7
 Ротор 21 7 9 5 18-16 30
8
 СКА-Хаб. 21 7 8 6 28-30 29
9
 Чайка 21 6 10 5 24-23 28
10
 Енисей 21 8 3 10 23-26 27
11
 Нефтехимик 21 6 8 7 20-21 26
12
 Родина 21 5 9 7 19-22 24
13
 КАМАЗ 21 6 4 11 18-19 22
14
 Шинник 21 4 9 8 13-21 21
15
 Уфа 21 5 5 11 22-31 20
16
 Сокол 21 4 7 10 11-26 19
17
 Алания 21 4 6 11 12-24 18
18
 Тюмень 21 3 3 15 16-35 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
1.03 00:00
Балтика – Шинник
 - : -
1.03 00:00
Енисей – Алания
 - : -
1.03 00:00
КАМАЗ – Арсенал
 - : -
1.03 00:00
Нефтехимик – СКА-Хаб.
 - : -
1.03 00:00
Родина – Тюмень
 - : -
1.03 00:00
Ротор – Урал
 - : -
1.03 00:00
Сочи – Сокол
 - : -
1.03 00:00
Чайка – Уфа
 - : -
1.03 00:00
Черноморец – Торпедо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мартин Секулич

Мартин Секулич

Урал

 8
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 8
Павел Мелешин

Павел Мелешин

Сочи

 7
П
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 6
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 6
Данил Полубояринов

Данил Полубояринов

Сокол

 6
И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 15 2 6
Константин Плиев

Константин Плиев

Алания

 18 1 3
Алексей Татаев

Алексей Татаев

Алания

 19 1 5
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости