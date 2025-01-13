«Торпедо» не стало выкупать Кузьмичева, защитник вернулся в «Локомотив»

Защитник Иван Кузьмичев покинул «Торпедо», информирует клубная пресс-служба. У 24-летнего футболиста «Локомотива» закончилось действие арендного соглашения.

В феврале 2024 года «Торпедо» арендовало Кузьмичева с правом выкупа.

В этом сезоне Кузьмичев не провел за «Торпедо» ни одного матча.