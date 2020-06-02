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Игроки «Факела» сдали отрицательный текст на коронавирус

12:09
Игроки «Факела». Фото twitter.com/pfcfakel.
Игроки «Факела». Фото twitter.com/pfcfakel.
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Стали известны результаты тестирования всех действующих футболистов первой команды «Факела», тренерского штаба и персонала на наличие в организме коронавирусной инфекции. Итог анализов: у всего коллектива обследование дало отрицательный ответ, сообщает Twitter воронежского клуба.

Новички команды сдадут тест позже, когда должны будут присоединиться к «Факелу» на сборах.

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