Игроки «Факела» сдали отрицательный текст на коронавирус
12:09
Стали известны результаты тестирования всех действующих футболистов первой команды «Факела», тренерского штаба и персонала на наличие в организме коронавирусной инфекции. Итог анализов: у всего коллектива обследование дало отрицательный ответ, сообщает Twitter воронежского клуба.
Новички команды сдадут тест позже, когда должны будут присоединиться к «Факелу» на сборах.
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