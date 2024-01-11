«Енисей» объявил об уходе двоих игроков: Глушков перешел в «Акрон», Ланин — в «Черноморец»

«Енисей» объявил об уходе полузащитников Никиты Глушкова и Олега Ланина.

29-летний Глушков перешел в «Акрон». В нынешнем сезоне он провел 19 матчей за красноярцев, забил два мяча и сделал шесть голевых передач. Он выступал за «Енисей» с 2020 года.

27-летний Ланин, также выступавший за клуб с 2020 года, продолжит карьеру в новороссийском «Черноморце». На его счету 17 матчей без результативных действий в текущем розыгрыше Мелбет-Первой лиги.