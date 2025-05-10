Президент «Урала» Иванов — о решениях ЭСК: «Мы знали, что так и будет. Будут отмазывать судью, будут отмазывать ВАР»

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» оценил решения экспертно-судейской комиссии по матчу 31-го тура первой лиги против «Родины» (2:3).

«Мы знали, что так и будет. Будут отмазывать судью, будут отмазывать ВАР. Все это мы прекрасно знали. Вся страна возмутилась. Все, с кем я разговаривал, даже большие руководители, и то возмутились. А если ЭСК высказывает, что все верно, то что я могу сделать», — сказал Иванов «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что «Урал» попросил разобрать эпизод с тремя назначенными пенальти в ворота клуба на 30-й, 77-й и 89-й минутах. Екатеринбуржцы также обратили внимание на неназначенный на 71-й минуте пенальти в ворота «Родины» за игру рукой футболистом хозяев. Вдобавок, «Урал» попросил разобрать эпизод с нарушением процедуры пенальти на 90+5-й минуте (футболист «Родины» Максим Данилин вошел в штрафную площадь до удара). В ходе заседания ЭСК все решения главного арбитра Антона Фролова были признаны верными.

«Урал» после 31-го тура занимает пятое место в турнирной таблице первой лиги с 50 очками, «Родина» идет на седьмой строчке с 44 очками.