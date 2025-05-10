Футбол
Судейство

10 мая, 13:10

Президент «Урала» Иванов — о решениях ЭСК: «Мы знали, что так и будет. Будут отмазывать судью, будут отмазывать ВАР»

Микеле Антонов
Корреспондент
Президент «Урала» Григорий Иванов
Григорий Иванов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» оценил решения экспертно-судейской комиссии по матчу 31-го тура первой лиги против «Родины» (2:3).

«Мы знали, что так и будет. Будут отмазывать судью, будут отмазывать ВАР. Все это мы прекрасно знали. Вся страна возмутилась. Все, с кем я разговаривал, даже большие руководители, и то возмутились. А если ЭСК высказывает, что все верно, то что я могу сделать», — сказал Иванов «СЭ».

4&nbsp;мая. Эпизод матча &laquo;Родина&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Урал&raquo;.ЭСК РФС не нашла ошибок в действиях арбитра матча «Родина» — «Урал»

Ранее «СЭ» сообщал, что «Урал» попросил разобрать эпизод с тремя назначенными пенальти в ворота клуба на 30-й, 77-й и 89-й минутах. Екатеринбуржцы также обратили внимание на неназначенный на 71-й минуте пенальти в ворота «Родины» за игру рукой футболистом хозяев. Вдобавок, «Урал» попросил разобрать эпизод с нарушением процедуры пенальти на 90+5-й минуте (футболист «Родины» Максим Данилин вошел в штрафную площадь до удара). В ходе заседания ЭСК все решения главного арбитра Антона Фролова были признаны верными.

«Урал» после 31-го тура занимает пятое место в турнирной таблице первой лиги с 50 очками, «Родина» идет на седьмой строчке с 44 очками.

Григорий Иванов (руководитель)
Первая лига
ФК Родина
ФК Урал
  • andy1962

    нет, в СЭ была заметка что материалы переданы в правоохр органы. Возможно, дело так и не завели, но с той поры - молчок. Если бы не было дела, почему не обьявить об этом публично? Я делаю вывод - материалы имели под собой реальную фактуру, но все замели под ковер. В противном случае, г-н Федорычев должен извиниться публично перед КС и судьями. Не так ли?

    10.05.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Соглашусь, на лицо покрывательство некачественной работы судей. Но видимо, никому не нужно, чтобы они судили честно. Поскольку судить они должны "как надо" !! Урал в этом сезоне не пустят в РПЛ, это уже ясно. Очень далеко летать туда сборной Бразилии из Питера.. В следующем сезоне уральцы д.б. на две головы сильнее конкурентов, тогда появиться шанс вернуться. Иначе судьи засудят..

    10.05.2025

  • Kortvv

    а не пора ли дисквалифицировать этого говоруна? И еще, помнится, бездарь Каманцев, купивший себе место руководителя судей, не отсудивший ни одного матча, утверждал, что были судейские ошибки

    10.05.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Гриша сам 10 лет покупал результаты

    10.05.2025

  • Gordon

    Заговор против "Урала", ага :)))))

    10.05.2025

  • Gordon

    Не было никаких уголовных дел ;-) Было лишь одно громкое заявление. Это, мягко говоря, разные понятия)

    10.05.2025

  • анатолий еремин

    Букмекеры это самые нечестные люди.где ставки там и договорняки и букмекеры там в первых рядах.

    10.05.2025

  • анатолий еремин

    А что смешить Там не было крупных трансферов легионеров мало и недорогие,деньги сильно не попилишь. А вот новому Губернатору для начала хватит. Попугал руководство клуба уголовными делами и подмял под себя Крылья.Молодой да ранний ,не удивлюсь что его когда =нибудь посадят

    10.05.2025

  • andy1962

    ну, конечно, не было....Не смешите пожалуйста.

    10.05.2025

  • анатолий еремин

    да не было в Крыльях никакой корупции .просто новый губернатор футбол под себя подминал. А Урал просто не хотят его видеть в Рпл. Летать далеко,.весной и осенью играть холодно

    10.05.2025

  • Фирсыч

    Да, любят у нас за всю страну говорить.

    10.05.2025

  • andy1962

    Тут уголовные дела о кррупции в Крыльях и судействе под ковер заметают, Гриша, проснись!

    10.05.2025

  • МаратХ

    Гриша, а что ЭСК не нашло договорняка в двух играх Урала против Ахмата. Когда букмекеры говорили, что игры договорные и тренеры Гончаренко и Скрипченко ушли с Урала?

    10.05.2025

  • Gordon

    Вся страна, ага :)) Вся планета! :) Если Гришка "так и знал", то нахрена обращался? :)) "Все, с кем я разговаривал, даже большие руководители". Имён, конечно, нет ) Неисправимый:)))))

    10.05.2025

