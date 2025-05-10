ЭСК РФС поддержала решение наказать Талалаева красной карточкой после матча с «Торпедо»

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела обращение по поводу удаления главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева после матча 31-го тура Мелбет — Первой лиги против «Торпедо» (0:1).

По единогласному решению ЭСК, судья Владислав Целовальников правильно вынес красную карточку Талалаеву, который после финального свистка вышел на поле и в конфронтационной манере начал высказывать судье свое недовольство, что по правилам игры наказывается вынесением красной карточки официальному лицу команды

7 мая на заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС было решено не накладывать на Талалаева дополнительной дисквалификации, кроме автоматической.