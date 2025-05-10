«Черноморец» и «Балтика» играют в 32-м туре первой лиги в субботу, 10 мая. Начало матча на стадионе «Центральный» в Новороссийске — в 16.00 по московскому времени.

Трансляцию игры ФНЛ в прямом эфире можно смотреть в официальной группе первой лиги в социальной сети «ВКонтакте». Также встречу лидеров турнира показывает онлайн-платформа «Кинопоиск» (по подписке).

За ключевыми событиями и результатом игры «Черноморец» — «Балтика» следите в матч-центре сайта «СЭ».

Россия. PARI Первая лига. 32-й тур.

10 мая, 16:00. Центральный (Труд) (Новороссийск)

В сезоне ФНЛ-2024/25 «Черноморец» с 57 очками после 31 тура занимает третье место в первой лиге, в предыдущем матче команда из Новороссийска обыграла «Шинник» (2:0). «Балтика» набрала 66 очков и идет первой, калининградцы два тура подряд откладывают официальное возвращение в РПЛ — сначала из-за победы новороссийцев в параллельной встрече, а затем после поражения от «Торпедо» (0:1).