Гогниев рассказал о целях «Алании» на сезон
Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев рассказал о целях владикавказской команды на сезон-2024/25.
«Какие цели у «Алании» на этот сезон, учитывая тяжелый старт чемпионата? Начало сезона действительно выдалось трудным для команды. Но я ставлю перед собой цель побеждать в каждом следующем матче», — приводит слова Гогниева Legalbet.
17 сентября Гогниев вернулся на пост главного тренера «Алании». Ранее 43-летний специалист уже руководил красно-желтыми с июля 2019 по май 2022 года.
После 11 туров первой лиги «Алания» с 10 очками занимает 16 место в турнирной таблице.
Источник: Legalbet
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|11
|6
|5
|0
|10-4
|23
|
2
|Урал
|11
|6
|3
|2
|17-8
|21
|
3
|Торпедо
|11
|5
|6
|0
|17-9
|21
|
4
|Чайка
|11
|4
|5
|2
|15-10
|17
|
5
|Родина
|11
|4
|5
|2
|12-10
|17
|
6
|Балтика
|11
|4
|5
|2
|11-9
|17
|
7
|Черноморец
|11
|5
|2
|4
|15-15
|17
|
8
|Сочи
|11
|4
|4
|3
|15-12
|16
|
9
|Сокол
|11
|3
|6
|2
|8-8
|15
|
10
|Ротор
|11
|3
|5
|3
|9-8
|14
|
11
|Енисей
|11
|4
|1
|6
|10-13
|13
|
12
|Нефтехимик
|11
|3
|4
|4
|9-12
|13
|
13
|СКА-Хаб.
|11
|3
|3
|5
|9-17
|12
|
14
|КАМАЗ
|11
|3
|2
|6
|8-9
|11
|
15
|Шинник
|11
|2
|5
|4
|7-10
|11
|
16
|Алания
|11
|2
|4
|5
|6-9
|10
|
17
|Уфа
|11
|2
|3
|6
|10-15
|9
|
18
|Тюмень
|11
|1
|2
|8
|7-17
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|29.09
|10:00
|
Енисей – Урал
|- : -
|29.09
|15:00
|
СКА-Хаб. – Тюмень
|- : -
|29.09
|17:00
|
Арсенал – Уфа
|- : -
|29.09
|17:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|29.09
|17:30
|
КАМАЗ – Шинник
|- : -
|29.09
|18:00
|
Нефтехимик – Родина
|- : -
|29.09
|18:00
|
Чайка – Балтика
|- : -
|29.09
|18:00
|
Черноморец – Сокол
|- : -
|30.09
|19:30
|
Ротор – Алания
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|5
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|4
|
|
Владимир Писарский
Сочи
|3
|П
|
|
Андрей Егорычев
Урал
|4
|
|
Сауль Гуарирапа
Сочи
|3
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|10
|1
|3
|
|
Александр Нестеров
Чайка
|11
|1
|3
|
|
Михаил Мальцев
Ротор
|9
|1
|1
Новости