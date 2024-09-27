Гогниев рассказал о целях «Алании» на сезон

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев рассказал о целях владикавказской команды на сезон-2024/25.

«Какие цели у «Алании» на этот сезон, учитывая тяжелый старт чемпионата? Начало сезона действительно выдалось трудным для команды. Но я ставлю перед собой цель побеждать в каждом следующем матче», — приводит слова Гогниева Legalbet.

17 сентября Гогниев вернулся на пост главного тренера «Алании». Ранее 43-летний специалист уже руководил красно-желтыми с июля 2019 по май 2022 года.

После 11 туров первой лиги «Алания» с 10 очками занимает 16 место в турнирной таблице.