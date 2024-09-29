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«Енисей» — «Урал»: смотреть трансляцию матча первой лиги (ФНЛ)

«Енисей» сыграет с «Уралом» в первой лиге 29 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Александр Ломакин (ФК «Енисей»).
Фото ФК «Енисей»

«Енисей» сыграет с «Уралом» в матче 12-го тура Мелбет-Первой лиги в воскресенье, 29 сентября. Игра пройдет на «Центральном стадионе» в Красноярске. Стартовый свисток прозвучит — в 10.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Енисей» — «Урал» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажут на сайте matchtv.ru. Также следить за игрой можно в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги. Игры ФНЛ сезона-2024/2025 транслируются в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» по платной подписке.

По итогам 11 туров Первой лиги красноярская команда набрала 13 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. Екатеринбургский клуб с 21 баллом располагается на второй строчке ФНЛ.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 12-й тур
29 сент, 10:00. Центральный (Красноярск)
Енисей
Урал

Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте

Футбол
Первая лига
ФК Енисей
ФК Урал
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«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
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Неделя
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 11 6 5 0 10-4 23
2
 Урал 11 6 3 2 17-8 21
3
 Торпедо 11 5 6 0 17-9 21
4
 Чайка 11 4 5 2 15-10 17
5
 Родина 11 4 5 2 12-10 17
6
 Балтика 11 4 5 2 11-9 17
7
 Черноморец 11 5 2 4 15-15 17
8
 Сочи 11 4 4 3 15-12 16
9
 Сокол 11 3 6 2 8-8 15
10
 Ротор 11 3 5 3 9-8 14
11
 Енисей 11 4 1 6 10-13 13
12
 Нефтехимик 11 3 4 4 9-12 13
13
 СКА-Хаб. 11 3 3 5 9-17 12
14
 КАМАЗ 11 3 2 6 8-9 11
15
 Шинник 11 2 5 4 7-10 11
16
 Алания 11 2 4 5 6-9 10
17
 Уфа 11 2 3 6 10-15 9
18
 Тюмень 11 1 2 8 7-17 5
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29.09 10:00
Енисей – Урал
 - : -
29.09 15:00
СКА-Хаб. – Тюмень
 - : -
29.09 17:00
Арсенал – Уфа
 - : -
29.09 17:00
Торпедо – Сочи
 - : -
29.09 17:30
КАМАЗ – Шинник
 - : -
29.09 18:00
Нефтехимик – Родина
 - : -
29.09 18:00
Чайка – Балтика
 - : -
29.09 18:00
Черноморец – Сокол
 - : -
30.09 19:30
Ротор – Алания
 - : -
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ЖК
Г
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 5
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 4
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Сочи

 3
П
Андрей Егорычев

Андрей Егорычев

Урал

 4
Сауль Гуарирапа

Сауль Гуарирапа

Сочи

 3
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 3
И К Ж
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 10 1 3
Александр Нестеров

Александр Нестеров

Чайка

 11 1 3
Михаил Мальцев

Михаил Мальцев

Ротор

 9 1 1
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