Защитник «Алании» Багаев — о возвращении Гогниева: «Мы так счастливы не были последние три года»

Защитник «Алании» Алан Багаев высказался о возвращении Спартака Гогниева на пост главного тренера владикавказской команды.

«Все в команде были очень счастливы возвращению Спартака Артуровича. Мы так счастливы не были последние три года. В Гогниеве в целом ничего и не поменялось. Все как надо и даже улучшилось», — приводит слова Багаева Legalbet.

17 сентября Спартак Гогниев вернулся на пост главного тренера «Алании». 43-летний специалист уже руководил красно-желтыми с июля 2019 по май 2022 года.

После 11 туров первой лиги «Алания», набрав с 10 очков, занимает 16-е место в турнирной таблице.