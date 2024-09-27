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Защитник «Алании» Багаев — о возвращении Гогниева: «Мы так счастливы не были последние три года»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Алании» Алан Багаев высказался о возвращении Спартака Гогниева на пост главного тренера владикавказской команды.

«Все в команде были очень счастливы возвращению Спартака Артуровича. Мы так счастливы не были последние три года. В Гогниеве в целом ничего и не поменялось. Все как надо и даже улучшилось», — приводит слова Багаева Legalbet.

17 сентября Спартак Гогниев вернулся на пост главного тренера «Алании». 43-летний специалист уже руководил красно-желтыми с июля 2019 по май 2022 года.

После 11 туров первой лиги «Алания», набрав с 10 очков, занимает 16-е место в турнирной таблице.

Источник: Legalbet
Спартак Гогниев
ФК Алания (Владикавказ)
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1
 Арсенал 11 6 5 0 10-4 23
2
 Урал 11 6 3 2 17-8 21
3
 Торпедо 11 5 6 0 17-9 21
4
 Чайка 11 4 5 2 15-10 17
5
 Родина 11 4 5 2 12-10 17
6
 Балтика 11 4 5 2 11-9 17
7
 Черноморец 11 5 2 4 15-15 17
8
 Сочи 11 4 4 3 15-12 16
9
 Сокол 11 3 6 2 8-8 15
10
 Ротор 11 3 5 3 9-8 14
11
 Енисей 11 4 1 6 10-13 13
12
 Нефтехимик 11 3 4 4 9-12 13
13
 СКА-Хаб. 11 3 3 5 9-17 12
14
 КАМАЗ 11 3 2 6 8-9 11
15
 Шинник 11 2 5 4 7-10 11
16
 Алания 11 2 4 5 6-9 10
17
 Уфа 11 2 3 6 10-15 9
18
 Тюмень 11 1 2 8 7-17 5
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