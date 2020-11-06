Генеральный директор «Енисея» Алексей Ивахов прокомментировал «СЭ» решение палаты РФС по разрешению споров удовлетворить заявления тренеров Дмитрия Аленичева, Егора Титова и Валерия Клейменова, а также футболистов Давида Юрченко и Али Гаджибекова о выплате премиальных за сезон-2018/2019. На красноярский клуб наложен запрет на регистрацию новых игроков до полного исполнения обязательств.

— Нынешнее руководство к этим долгам отношения не имеет, поэтому нам, конечно, очень неприятно, — заявил Ивахов «СЭ». — У нас рассчитан бюджет на этот сезон, чтобы мы закрывали все нужды для спортивного развития. А в этом году к нам постоянно приходят претензии за сезон-2018/2019. Во-первых, это большая финансовая затратная часть, а во-вторых, огромная юридическая и бухгалтерская работа. Когда приходят эти претензии, необходимо все документы обрабатывать, а нам нужно заниматься текущей деятельностью, сезон сейчас насыщенный. У нас в клубе три команды, а еще приходится сталкиваться с постоянными исками.

Претензии же идут в адрес клуба, а не конкретных людей. Мы никуда не денемся, для дальнейшего функционирования клуба приходится эти моменты закрывать. (Сергей Федоров)