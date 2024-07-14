ФНЛ: расписание матчей и где смотреть трансляции игр 14 июля
Семь матчей Первой лиги пройдет в воскресенье, 14 июля. «СЭ» публикует расписание игр. Время начала матчей — московское. Следить за ключевыми событиями матчей первой лиги можно с помощью матч-центра «СЭ».
Видеотрансляции игр первой лиги доступны в прямом эфире на сайте и телеканале «Матч ТВ», а также на канале «Матч Премьер», на платформе VK Видео, в приложении Смарт ТВ «Кинопоиска».
Расписание матчей и где смотреть трансляции 1-го тура ФНЛ 14 июля
- 14 июля. 13.00. «Енисей» — КАМАЗ во «ВКонтакте»
- 14 июля. 16.00. «Урал» — «Сочи» во «ВКонтакте»
- 14 июля. 16.00. «Шинник» — «Ротор» во «ВКонтакте»
- 14 июля. 18.00. «Нефтехимик» — «Тюмень» во «ВКонтакте»
- 14 июля. 18.30. «Торпедо» — «СКА-Хабаровск» на «Матч Премьер»
- 14 июля. 18.30. «Родина» — «Балтика» во «ВКонтакте»
- 14 июля. 20.00. «Чайка» — «Сокол» во «ВКонтакте»
Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
2
|КАМАЗ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|СКА-Хаб.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ротор
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Уфа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Сокол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Чайка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Енисей
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Тюмень
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Алания
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Шинник
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Черноморец
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|13.07
|16:00
|
Арсенал – Черноморец
|1 : 0
|14.07
|13:00
|
Енисей – КАМАЗ
|- : -
|14.07
|16:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|14.07
|16:00
|
Шинник – Ротор
|- : -
|14.07
|18:00
|
Нефтехимик – Тюмень
|- : -
|14.07
|18:30
|
Торпедо – СКА-Хаб.
|- : -
|14.07
|18:30
|
Родина – Балтика
|- : -
|14.07
|20:00
|
Чайка – Сокол
|- : -
|15.07
|19:30
|
Алания – Уфа
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
ЖК
|Г
|
|
Данил Липовой
Арсенал Т
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Алексей Бердников
Арсенал Т
|1
|0
|1
|
|
Олег Дмитриев
Арсенал Т
|1
|0
|1
|
|
Виталий Стежко
Черноморец Н
|1
|0
|1
Новости