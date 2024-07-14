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ФНЛ: расписание матчей и где смотреть трансляции игр 14 июля

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Футболисты &amp;quot;Торпедо&amp;quot;.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Семь матчей Первой лиги пройдет в воскресенье, 14 июля. «СЭ» публикует расписание игр. Время начала матчей — московское. Следить за ключевыми событиями матчей первой лиги можно с помощью матч-центра «СЭ».

Видеотрансляции игр первой лиги доступны в прямом эфире на сайте и телеканале «Матч ТВ», а также на канале «Матч Премьер», на платформе VK Видео, в приложении Смарт ТВ «Кинопоиска».

Расписание матчей и где смотреть трансляции 1-го тура ФНЛ 14 июля

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.

Футбол
Первая лига
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 1 1 0 0 1-0 3
2
 КАМАЗ 0 0 0 0 0-0 0
3
 СКА-Хаб. 0 0 0 0 0-0 0
4
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ротор 0 0 0 0 0-0 0
6
 Уфа 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сокол 0 0 0 0 0-0 0
8
 Чайка 0 0 0 0 0-0 0
9
 Нефтехимик 0 0 0 0 0-0 0
10
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
11
 Енисей 0 0 0 0 0-0 0
12
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
13
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
14
 Тюмень 0 0 0 0 0-0 0
15
 Алания 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
17
 Шинник 0 0 0 0 0-0 0
18
 Черноморец 1 0 0 1 0-1 0
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32 тур
33 тур
34 тур
13.07 16:00
Арсенал – Черноморец
 1 : 0
14.07 13:00
Енисей – КАМАЗ
 - : -
14.07 16:00
Урал – Сочи
 - : -
14.07 16:00
Шинник – Ротор
 - : -
14.07 18:00
Нефтехимик – Тюмень
 - : -
14.07 18:30
Торпедо – СКА-Хаб.
 - : -
14.07 18:30
Родина – Балтика
 - : -
14.07 20:00
Чайка – Сокол
 - : -
15.07 19:30
Алания – Уфа
 - : -
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