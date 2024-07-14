ФНЛ: расписание матчей и где смотреть трансляции игр 14 июля

Семь матчей Первой лиги пройдет в воскресенье, 14 июля. «СЭ» публикует расписание игр. Время начала матчей — московское. Следить за ключевыми событиями матчей первой лиги можно с помощью матч-центра «СЭ».

Видеотрансляции игр первой лиги доступны в прямом эфире на сайте и телеканале «Матч ТВ», а также на канале «Матч Премьер», на платформе VK Видео, в приложении Смарт ТВ «Кинопоиска».

Расписание матчей и где смотреть трансляции 1-го тура ФНЛ 14 июля

14 июля. 13.00. «Енисей» — КАМАЗ во «ВКонтакте»

14 июля. 16.00. «Урал» — «Сочи» во «ВКонтакте»

16.00. «Урал» — «Сочи» «ВКонтакте» 14 июля. 16.00. «Шинник» — «Ротор» во «ВКонтакте»

16.00. «Шинник» — «Ротор» «ВКонтакте» 14 июля. 18.00. «Нефтехимик» — «Тюмень» во «ВКонтакте»

18.00. «Нефтехимик» — «Тюмень» «ВКонтакте» 14 июля. 18.30. «Торпедо» — «СКА-Хабаровск» на «Матч Премьер»

18.30. «Торпедо» — «СКА-Хабаровск» на «Матч Премьер» 14 июля. 18.30. «Родина» — «Балтика» во «ВКонтакте»

18.30. «Родина» — «Балтика» «ВКонтакте» 14 июля. 20.00. «Чайка» — «Сокол» во «ВКонтакте»

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.