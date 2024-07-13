Сторожук: «Вчера у «Арсенала» на лавочке было три человека. О снятии бана узнали в 10 утра»
Главный тренер «Арсенала» после матча с «Черноморцем» (1:0) рассказал о проблемах, связанных с баном ФИФА на регистрацию новичков.
— Вчера у нас на лавочке было три человека. Плюс молодой вратарь из «Арсенала-2». Несколько дней мы были в подвешенном состоянии. После тренировки и до сегодняшнего утра рассчитывал на другое сочетание. Новички должны были нас поддерживать на трибуне. О снятии бана я узнал в 10 утра.
— То есть три новичка в старте — это оперативное решение?
— Мы экстренно отзеркалили состав, игравший контрольный матч с «Факелом». Априори вместо Жилкина, Дмитриева и Минаева должны были играть молодые ребята — Мельников, Гребенщиков и Арутюнов, — приводит слова Сторожука Metaratings.
«Арсенал» набрал три очка и возглавил турнирную таблицу первой лиги. Во втором туре первой лиги «оружейники» примут «КАМАЗ» 20 июля, а команда из Новороссийска на следующий день сыграет дома с «Чайкой».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
2
|КАМАЗ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|СКА-Хаб.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ротор
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Уфа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Сокол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Чайка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Енисей
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Тюмень
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Алания
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Шинник
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Черноморец
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|13.07
|16:00
|
Арсенал – Черноморец
|1 : 0
|14.07
|13:00
|
Енисей – КАМАЗ
|- : -
|14.07
|16:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|14.07
|16:00
|
Шинник – Ротор
|- : -
|14.07
|18:00
|
Нефтехимик – Тюмень
|- : -
|14.07
|18:30
|
Торпедо – СКА-Хаб.
|- : -
|14.07
|18:30
|
Родина – Балтика
|- : -
|14.07
|20:00
|
Чайка – Сокол
|- : -
|15.07
|19:30
|
Алания – Уфа
|- : -
|Г
|
|
Данил Липовой
Арсенал Т
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Алексей Бердников
Арсенал Т
|1
|0
|1
|
|
Олег Дмитриев
Арсенал Т
|1
|0
|1
|
|
Виталий Стежко
Черноморец Н
|1
|0
|1