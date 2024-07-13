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Сторожук: «Вчера у «Арсенала» на лавочке было три человека. О снятии бана узнали в 10 утра»

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Главный тренер «Арсенала» после матча с «Черноморцем» (1:0) рассказал о проблемах, связанных с баном ФИФА на регистрацию новичков.

— Вчера у нас на лавочке было три человека. Плюс молодой вратарь из «Арсенала-2». Несколько дней мы были в подвешенном состоянии. После тренировки и до сегодняшнего утра рассчитывал на другое сочетание. Новички должны были нас поддерживать на трибуне. О снятии бана я узнал в 10 утра.

— То есть три новичка в старте — это оперативное решение?

— Мы экстренно отзеркалили состав, игравший контрольный матч с «Факелом». Априори вместо Жилкина, Дмитриева и Минаева должны были играть молодые ребята — Мельников, Гребенщиков и Арутюнов, — приводит слова Сторожука Metaratings.

«Арсенал» набрал три очка и возглавил турнирную таблицу первой лиги. Во втором туре первой лиги «оружейники» примут «КАМАЗ» 20 июля, а команда из Новороссийска на следующий день сыграет дома с «Чайкой».

Источник: Metaratings.ru
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК Черноморец (Новороссийск)
Александр Сторожук
1
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Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
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Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
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«Арсенал» обыграл «Черноморец» в стартовом матче первой лиги сезона-2024/25
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 1 1 0 0 1-0 3
2
 КАМАЗ 0 0 0 0 0-0 0
3
 СКА-Хаб. 0 0 0 0 0-0 0
4
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ротор 0 0 0 0 0-0 0
6
 Уфа 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сокол 0 0 0 0 0-0 0
8
 Чайка 0 0 0 0 0-0 0
9
 Нефтехимик 0 0 0 0 0-0 0
10
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
11
 Енисей 0 0 0 0 0-0 0
12
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
13
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
14
 Тюмень 0 0 0 0 0-0 0
15
 Алания 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
17
 Шинник 0 0 0 0 0-0 0
18
 Черноморец 1 0 0 1 0-1 0
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34 тур
13.07 16:00
Арсенал – Черноморец
 1 : 0
14.07 13:00
Енисей – КАМАЗ
 - : -
14.07 16:00
Урал – Сочи
 - : -
14.07 16:00
Шинник – Ротор
 - : -
14.07 18:00
Нефтехимик – Тюмень
 - : -
14.07 18:30
Торпедо – СКА-Хаб.
 - : -
14.07 18:30
Родина – Балтика
 - : -
14.07 20:00
Чайка – Сокол
 - : -
15.07 19:30
Алания – Уфа
 - : -
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