Макарчук рассказал, что думает о главном тренере «Сочи» Роберте Морено

Полузащитник «Сочи» Артем Макарчук поделился мнением о главном тренере команды Роберте Морено.

— Как руководство «Сочи» умудрилось подписать недавнего главного тренера сборной Испании в клуб, идущий на последнем месте в РПЛ, а теперь еще и сохранить его у себя на сезон в Первой лиге?

— Не знаю. Надо спросить у руководителей, а не у меня, как они убеждали и подписывали Роберта Морено. От себя могу сказать, что он сам по себе амбициозный человек. Когда его привели в РПЛ, это было хорошее подписание. Думаю, он сам понимал, что город и команда хорошие. И не просто так сюда ехал, не смотря ничего. Наверное, он предварительно посмотрел наши игры, узнал о футболистах, клубной инфраструктуре, о полях и погоде. И приехал сюда. А когда команда вылетела, он сам сказал, что остается и хочет доказать, что «Сочи» должен играть в Премьер-лиге, — цитирует Макарчука «Известия».

По итогам сезона-2023/24 «Сочи» занял последнее место в РПЛ и вылетел в первую лигу. Испанец возглавил команду в декабре 2023 года.

Сегодня, 14 июля, «Сочи» сыграет с «Уралом» в первом туре первой лиги.