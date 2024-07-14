Макарчук рассказал, что думает о главном тренере «Сочи» Роберте Морено
Полузащитник «Сочи» Артем Макарчук поделился мнением о главном тренере команды Роберте Морено.
— Как руководство «Сочи» умудрилось подписать недавнего главного тренера сборной Испании в клуб, идущий на последнем месте в РПЛ, а теперь еще и сохранить его у себя на сезон в Первой лиге?
— Не знаю. Надо спросить у руководителей, а не у меня, как они убеждали и подписывали Роберта Морено. От себя могу сказать, что он сам по себе амбициозный человек. Когда его привели в РПЛ, это было хорошее подписание. Думаю, он сам понимал, что город и команда хорошие. И не просто так сюда ехал, не смотря ничего. Наверное, он предварительно посмотрел наши игры, узнал о футболистах, клубной инфраструктуре, о полях и погоде. И приехал сюда. А когда команда вылетела, он сам сказал, что остается и хочет доказать, что «Сочи» должен играть в Премьер-лиге, — цитирует Макарчука «Известия».
По итогам сезона-2023/24 «Сочи» занял последнее место в РПЛ и вылетел в первую лигу. Испанец возглавил команду в декабре 2023 года.
Сегодня, 14 июля, «Сочи» сыграет с «Уралом» в первом туре первой лиги.
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|В
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1
|Арсенал
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|1-0
|3
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2
|КАМАЗ
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|0-0
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3
|СКА-Хаб.
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|0-0
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4
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ротор
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Уфа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Сокол
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|0
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|0-0
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8
|Чайка
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Енисей
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Тюмень
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Алания
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Шинник
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Черноморец
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|13.07
|16:00
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Арсенал – Черноморец
|1 : 0
|14.07
|13:00
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Енисей – КАМАЗ
|- : -
|14.07
|16:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|14.07
|16:00
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Шинник – Ротор
|- : -
|14.07
|18:00
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Нефтехимик – Тюмень
|- : -
|14.07
|18:30
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Торпедо – СКА-Хаб.
|- : -
|14.07
|18:30
|
Родина – Балтика
|- : -
|14.07
|20:00
|
Чайка – Сокол
|- : -
|15.07
|19:30
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Алания – Уфа
|- : -
|Г
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Данил Липовой
Арсенал Т
|1
|И
|К
|Ж
|
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Алексей Бердников
Арсенал Т
|1
|0
|1
|
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Олег Дмитриев
Арсенал Т
|1
|0
|1
|
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Виталий Стежко
Черноморец Н
|1
|0
|1