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Сегодня, 10:57

Макарчук рассказал, что думает о главном тренере «Сочи» Роберте Морено

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Сочи» Артем Макарчук поделился мнением о главном тренере команды Роберте Морено.

— Как руководство «Сочи» умудрилось подписать недавнего главного тренера сборной Испании в клуб, идущий на последнем месте в РПЛ, а теперь еще и сохранить его у себя на сезон в Первой лиге?

— Не знаю. Надо спросить у руководителей, а не у меня, как они убеждали и подписывали Роберта Морено. От себя могу сказать, что он сам по себе амбициозный человек. Когда его привели в РПЛ, это было хорошее подписание. Думаю, он сам понимал, что город и команда хорошие. И не просто так сюда ехал, не смотря ничего. Наверное, он предварительно посмотрел наши игры, узнал о футболистах, клубной инфраструктуре, о полях и погоде. И приехал сюда. А когда команда вылетела, он сам сказал, что остается и хочет доказать, что «Сочи» должен играть в Премьер-лиге, — цитирует Макарчука «Известия».

По итогам сезона-2023/24 «Сочи» занял последнее место в РПЛ и вылетел в первую лигу. Испанец возглавил команду в декабре 2023 года.

Сегодня, 14 июля, «Сочи» сыграет с «Уралом» в первом туре первой лиги.

Источник: Известия
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Макарчук поделился мнением о своем будущем в «Сочи»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 1 1 0 0 1-0 3
2
 КАМАЗ 0 0 0 0 0-0 0
3
 СКА-Хаб. 0 0 0 0 0-0 0
4
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ротор 0 0 0 0 0-0 0
6
 Уфа 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сокол 0 0 0 0 0-0 0
8
 Чайка 0 0 0 0 0-0 0
9
 Нефтехимик 0 0 0 0 0-0 0
10
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
11
 Енисей 0 0 0 0 0-0 0
12
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
13
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
14
 Тюмень 0 0 0 0 0-0 0
15
 Алания 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
17
 Шинник 0 0 0 0 0-0 0
18
 Черноморец 1 0 0 1 0-1 0
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13.07 16:00
Арсенал – Черноморец
 1 : 0
14.07 13:00
Енисей – КАМАЗ
 - : -
14.07 16:00
Урал – Сочи
 - : -
14.07 16:00
Шинник – Ротор
 - : -
14.07 18:00
Нефтехимик – Тюмень
 - : -
14.07 18:30
Торпедо – СКА-Хаб.
 - : -
14.07 18:30
Родина – Балтика
 - : -
14.07 20:00
Чайка – Сокол
 - : -
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